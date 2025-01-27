Свердловский врач вымогал деньги у санитаров морга, угрожая убийством. Фото

27 января 2025 в 17:50 Размер текста - 17 +

Обвиняемому предстоит выплатить штраф в 1,3 млн рублей Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области В Краснотурьинске (Свердловская область) начальник патолого-анатомического отделения горбольницы под угрозой убийства вымогал у санитаров морга десятки тысяч рублей за покровительство и разрешение получать дополнительный доход от ритуальных служб. Мужчину признали виновным и отправили в колонию на восемь лет, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Используя служебные полномочия, из корыстных побуждений, в целях преступного обогащения вымогал у санитара морга взятку за бездействие и общее покровительство по службе. Кроме того, бывший начальник патолого-анатомического отделения под угрозой совершения убийства вымогал у одного из санитаров денежные средства», — пояснили в ведомстве. За месяц фигуранту удалось заработать таким способом более 60 тысяч рублей, еще 60 тысяч ему должен был передать другой сотрудник. Краснотурьинский горсуд назначил обвиняемому восемь лет лишения свободы со штрафом в 1,3 миллиона рублей. Вместе с этим ему запрещено занимать должности в органах местного самоуправления и госорганах на пять лет. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснотурьинске (Свердловская область) начальник патолого-анатомического отделения горбольницы под угрозой убийства вымогал у санитаров морга десятки тысяч рублей за покровительство и разрешение получать дополнительный доход от ритуальных служб. Мужчину признали виновным и отправили в колонию на восемь лет, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Используя служебные полномочия, из корыстных побуждений, в целях преступного обогащения вымогал у санитара морга взятку за бездействие и общее покровительство по службе. Кроме того, бывший начальник патолого-анатомического отделения под угрозой совершения убийства вымогал у одного из санитаров денежные средства», — пояснили в ведомстве. За месяц фигуранту удалось заработать таким способом более 60 тысяч рублей, еще 60 тысяч ему должен был передать другой сотрудник. Краснотурьинский горсуд назначил обвиняемому восемь лет лишения свободы со штрафом в 1,3 миллиона рублей. Вместе с этим ему запрещено занимать должности в органах местного самоуправления и госорганах на пять лет.