В Краснотурьинске (Свердловская область) начальник патолого-анатомического отделения горбольницы под угрозой убийства вымогал у санитаров морга десятки тысяч рублей за покровительство и разрешение получать дополнительный доход от ритуальных служб. Мужчину признали виновным и отправили в колонию на восемь лет, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Используя служебные полномочия, из корыстных побуждений, в целях преступного обогащения вымогал у санитара морга взятку за бездействие и общее покровительство по службе. Кроме того, бывший начальник патолого-анатомического отделения под угрозой совершения убийства вымогал у одного из санитаров денежные средства», — пояснили в ведомстве. За месяц фигуранту удалось заработать таким способом более 60 тысяч рублей, еще 60 тысяч ему должен был передать другой сотрудник.
Краснотурьинский горсуд назначил обвиняемому восемь лет лишения свободы со штрафом в 1,3 миллиона рублей. Вместе с этим ему запрещено занимать должности в органах местного самоуправления и госорганах на пять лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!