В Коркино Челябинской области на продажу выставили бывший филиал челябинского мясокомбината с необходимой инфраструктурой и морозильной камерой на 200 кубов. Продавец назначил цену за объект в 70 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте объявлений.
«Продается производство — бывший филиал челябинского мясокомбината, находящийся пo адресу: г. Koркинo, ул. 1 Mая, 66. Цена предложения — 70 миллионов рублей. Торг возможен», — говорится в сообщении на сайте «Авито».
В предложении отмечается, что в состав производственной базы включены земельный участок, своя линия электропередач, здания и оборудование. В основном строении установлена морозильная камера объемом почти 200 кубических метров. В перечне строений числятся мясоперерабатывающий цех, склад, гараж, административное строение, градирная и помещение врача. Автор объявления также отметил, что в собственности значатся объекты коммунальной инфраструктуры: трансформаторная подстанция, скважина и кабельная линия электропередачи.
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