27 января 2025

В Коркино продается мясокомбинат с огромной морозилкой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясокомбинат с перерабатывающим цехом и морозильной камерой продают в Koркинo
Мясокомбинат с перерабатывающим цехом и морозильной камерой продают в Koркинo Фото:

В Коркино Челябинской области на продажу выставили бывший филиал челябинского мясокомбината с необходимой инфраструктурой и морозильной камерой на 200 кубов. Продавец назначил цену за объект в 70 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте объявлений.

«Продается производство — бывший филиал челябинского мясокомбината, находящийся пo адресу: г. Koркинo, ул. 1 Mая, 66. Цена предложения — 70 миллионов рублей. Торг возможен», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

В предложении отмечается, что в состав производственной базы включены земельный участок, своя линия электропередач, здания и оборудование. В основном строении установлена морозильная камера объемом почти 200 кубических метров. В перечне строений числятся мясоперерабатывающий цех, склад, гараж, административное строение, градирная и помещение врача. Автор объявления также отметил, что в собственности значатся объекты коммунальной инфраструктуры: трансформаторная подстанция, скважина и кабельная линия электропередачи. 

В мясокомбинат входит комплекс недвижимых объектов
В мясокомбинат входит комплекс недвижимых объектов
Фото:

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В Коркино Челябинской области на продажу выставили бывший филиал челябинского мясокомбината с необходимой инфраструктурой и морозильной камерой на 200 кубов. Продавец назначил цену за объект в 70 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте объявлений. «Продается производство — бывший филиал челябинского мясокомбината, находящийся пo адресу: г. Koркинo, ул. 1 Mая, 66. Цена предложения — 70 миллионов рублей. Торг возможен», — говорится в сообщении на сайте «Авито». В предложении отмечается, что в состав производственной базы включены земельный участок, своя линия электропередач, здания и оборудование. В основном строении установлена морозильная камера объемом почти 200 кубических метров. В перечне строений числятся мясоперерабатывающий цех, склад, гараж, административное строение, градирная и помещение врача. Автор объявления также отметил, что в собственности значатся объекты коммунальной инфраструктуры: трансформаторная подстанция, скважина и кабельная линия электропередачи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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