28 января 2025

Пациенту в челябинском селе удалили инородное тело из пищевода

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи призывают обращаться в поликлинику при появлении негативных изменений в организме
Врачи призывают обращаться в поликлинику при появлении негативных изменений в организме Фото:

Врачи районной больницы села Долгодеревенского Челябинской области удалили пациенту инородное тело из пищевода. Убрать «завал» удалось при помощи эндоскопической «петли», которую недавно закупили, рассказал Ильдар Юсупов, заведующий диагностическим отделением больницы. 

«При помощи специального эндоскопического инструментария „петля“, недавно закупленного нашей больницей, нам удалось фрагментировать инородное тело на множество маленьких кусочков — пищевой „завал“ был более пяти сантиметров в длину. Затем с помощью эндоскопической корзины были удалены остатки инородного тела», — рассказал Юсупов. Его слова цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области в telegram-канале. 

Пациент поступил в диагностическое отделение районной больницы с дисфагией (нарушение глотательного акта). Мужчина несколько лет испытывал боль и дискомфорт во время приема пищи. В последнее время он сильно похудел и ему стало больно даже пить, добавили в челябинском минздраве. Теперь пациент снова может питаться полноценно. Врачи призывают не откладывать визит в поликлинику при первых негативных изменениях в организме. 

Челябинские медики ранее показали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов. В их числе оказались пластмассовые зверушки, швейные иголки и зубные щетки. Коллекцию собрали врачи городской клинической больницы (ГКБ) №1 Челябинска.

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Врачи районной больницы села Долгодеревенского Челябинской области удалили пациенту инородное тело из пищевода. Убрать «завал» удалось при помощи эндоскопической «петли», которую недавно закупили, рассказал Ильдар Юсупов, заведующий диагностическим отделением больницы.  «При помощи специального эндоскопического инструментария „петля“, недавно закупленного нашей больницей, нам удалось фрагментировать инородное тело на множество маленьких кусочков — пищевой „завал“ был более пяти сантиметров в длину. Затем с помощью эндоскопической корзины были удалены остатки инородного тела», — рассказал Юсупов. Его слова цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области в telegram-канале.  Пациент поступил в диагностическое отделение районной больницы с дисфагией (нарушение глотательного акта). Мужчина несколько лет испытывал боль и дискомфорт во время приема пищи. В последнее время он сильно похудел и ему стало больно даже пить, добавили в челябинском минздраве. Теперь пациент снова может питаться полноценно. Врачи призывают не откладывать визит в поликлинику при первых негативных изменениях в организме.  Челябинские медики ранее показали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов. В их числе оказались пластмассовые зверушки, швейные иголки и зубные щетки. Коллекцию собрали врачи городской клинической больницы (ГКБ) №1 Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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