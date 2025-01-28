Пермский стратегический завод пригласил своих рабочих в «Единую Россию»

Сотрудникам Соликамского магниевого завода (ОАО «СМЗ», Пермский край) предложили стать сторонниками «Единой России». Соответствующая инициатива поступила после совещания председателей цехкомов, на котором они встретились с представителями местного отделения партии.
«На совещании председателей цеховых комитетов Соликамского магниевого завода прошла встреча с представителями Соликамского отделения партии „Единая Россия“. Рабочим рассказали о планах и пригласили стать сторонниками партии», — сообщается в группе профсоюза ОАО «Соликамский магниевый завод».
Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».
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