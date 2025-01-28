В полиции Екатеринбурга расходится слух об отставке шефа, генерал пытается удержать его

В полиции Екатеринбурга заговорили о возможном выходе на пенсию начальника УМВД подполковника Максима Метелицы. Но, по словам близкого к ведомству источника URA.RU, офицера хотят уговорить остаться, для этого ему якобы предложили повышение.
«Слышал, Максим Николаевич говорил, что устал и хочет уйти на спокойную пенсию. Но [руководитель областного полицейского главка Александр] Мешков не хочет терять такого опытного сотрудника. Поэтому Метелице якобы предложили должность замначальника [регионального] ГУ МВД, курировать дежурную часть», — сказал собеседник агентства.
В случае ухода Метелицы место может занять его бывший заместитель Виктор Позняк, уверяет источник. Сейчас Позняк — замруководителя отдела по контролю за оборотом наркотиков областного ГУ МВД. Этот пост он занял весной 2023-го, когда ушел из городского управления, потому что якобы не сработался с Метелицей.
URA.RU отправило запрос в екатеринбургское УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Екатеринбургскую полицию Максим Метелица возглавил в январе 2023 года. До этого он руководил ОВД Новоуральска. Коллеги отзываются о нем как об эффективном начальнике, который думает о подчиненных.
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