Несмотря на множество роскошных ресторанов в Екатеринбурге, не все из них удостаиваются пяти баллов. Горожане предпочитают небольшие кафе и точки быстрого питания, где не кусаются цены, а еда вкуснее, чем в топовых заведениях. URA.RU собрало топ мест Екатеринбурга с самым высоким рейтингом («пятерка»). Обзор составлен на основе отзывов и данных «2ГИС».
«Наше время»
У лаундж-бара в Верх-Исетском районе нет ни одного плохого отзыва. Особенно посетители хвалят домашние пельмени, тосты с селедкой и пиво. «Самолепные пельмени божественные! Бизнес-ланчи, все вкусно, и цены очень радуют», «Атмосфера просто потрясающая — уютно, стильно и в то же время очень расслабленно. Музыка идеально подобрана. Бармен — настоящий профессионал своего дела! Цены, кстати, вполне адекватные. Еда замечательная» — такие комментарии оставляют гости.
«Антрэ»
У кафе недалеко от Харитоновского парка нет вывески, только лист бумаги, на котором написано название. Тем не менее гости отмечают: здесь стабильно длинные очереди из-за качественной домашней еды и приветливого персонала. Из плюсов посетители отмечают, что можно написать в мессенджере и попросить сформировать заказ, чтобы забрать его вечером, есть возможность брать половину стандартной порции, а также здесь уютный интерьер. «Отличная столовая. Вкусная еда, очень приятные и вежливые девушки на раздаче и кассе. Просто оазис нормальной еды среди болота из шаурмячных и пекарен», — пишет Юрий. «Если хотите вкусно и ну очень-очень дешево поесть, то это то самое место. Чисто, уютно, несмотря на то, что подвальное помещение», — говорит Ольга.
Pizza con amore
Пиццерия в районе ТРЦ Veer Mall не удивляет роскошным интерьером и большим помещением, но пользуется большой популярностью у местных жителей. «Уютно, тепло и очень по-семейному! Зашла наугад за пиццей на вынос, пиццу посоветовали, пока ждала, кофе сварили, меренговый рулет, великолепный рулет, принесли. Отогрелась и физически, и морально», — делится Оксана. «Чизкейк как у моей жены! Утрёт нос 90% заведениям города», — пишет Александр. Все говорят о вкусной пицце на тонком тесте, возможности арендовать термосумку. Фаворитами у гостей можно назвать пиццу с лососем и «Маргариту».
«Старая Сербия»
Непримечательное на вид кафе расположилось в районе Втузгородка. Здесь подают бургеры, плескавицу (фаворит гостей), чеваппи, лесковачки уштипак и другие блюда страны. Все готовит сербский повар, он же общается с посетителями. «Шикарное место! Порции огромные, дешевые, очень вкусные! Случайно на карте обратила внимание на название, заглянула в отзывы, и все они правда», — оставила отзыв Лизавета. Место любят из-за бюджетных блюд, за огромные порции и свежую продукцию.
«Я здесь. Шаверма»
Точка, хоть она и совсем небольшая — в формате ларька, любима жителями Юго-Западного района. Ее они ценят за чистоту помещения, вежливый персонал, работу поваров в перчатках, бесплатные добавки. Главный фаворит клиентов — сырная шаурма с вялеными томатами или шаурма в блинном лаваше. «Овощички свежие, сыра много, лаваш прожарен, хорошо скручена и не разваливается. Внутри можно посидеть, но места мало», «Смело и вкусно! Не был уверен, что сырная шаурма будет объедением, но оказалась выше всех похвал. Внутри тоже светло, современно и уютно, чисто, годная музыка — непривычный формат для шаурмичной. Девушка-повар вежливая и приятная. Достойный конкурент „Типулю“ и „Мангалычу“ рядом», «Вкус шаурмы покорили наши сердца. Интерьер замечательный, светлый, так и манит вернуться на точку снова уже не только с мужем, но и с друзьями» — это лишь малая часть отзывов. Открылась «Я здесь. Шаверма» лишь в декабре 2024 года, но уже вошла в топ любимых заведений местных жителей.
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