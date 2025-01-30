Лучшие астрономы России собрались под Екатеринбургом, чтобы обсудить жизнь в галактике. Фото, видео

Под Екатеринбургом собрались 150 астрономов со всей России

30 января 2025 в 18:12 Размер текста - 17 +

В Коуровской обсерватории УрФУ восемь телескопов Фото: Илья Московец © URA.RU В Коуровскую астрономическую обсерваторию Уральского федерального университета (УрФУ) приехали десятки экспертов, чтобы обсудить исследования космоса и галактики. В рамках 52 Всероссийской студенческой научной конференции «Физика космоса» ученые рассказали, какие исследования проводятся в Свердловской области и России. Побывал на встрече и корреспондент URA.RU. Астрономы УрФУ исследуют галактику с помощью различного оборудования Фото: Илья Московец © URA.RU «Мы построили экспериментальную установку, на которой, в частности, занимаемся интерпретацией и анализом наблюдений из космических телескопов», — рассказал заведующий лабораторией астрохимических исследований УрФУ Антон Васюнин. По его словам, в одной из последних работ ученые исследовали данные, полученные с помощью инфракрасного телескопа, и обнаружили молекулу метана, а затем вырастили ее аналог. «Она вполне может играть роль в дальнейшей химической революции и развитии более сложных молекул», — добавил он. Во время научной конференции астрономы выступают с докладами, защищают результаты исследований. В 2025-м в УрФУ, в частности, приехали астрономы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда, Самары и Нижнего Новгорода. Сейчас ученые не утверждают, что в галактике существует другая жизнь. «Но мы можем пытаться понять, насколько часто появляются звезды, похожие на Солнце, и планеты, похожие на Землю. <…> В последнее время мы уверенно начали говорить о том, что практически у всех подобных звезд есть планетные системы. Другое дело, что эти планеты далеко не всегда распределены по орбитам», — рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд института астрономии РАН Дмитрий Вибе. По его словам, ученые находят в галактике планеты, которые схожи с объектами Солнечной системы. Астрономы знают несколько десятков планет, которые потенциально пригодны для зарождения жизни. По словам Андрея Соболева, в истории обсерватории есть и мировые рекорды Фото: Илья Московец © URA.RU «Собственное наше оборудование — не очень хорошее, хотя еще пять лет назад мы обладали третьим по величине в России оптическим телескопом — размером более одного метра. Сейчас появились в других организациях такие же инструменты. <…> Скажу, что не только само оборудование определяет успешность подразделения, но и люди, которые здесь работают», — сказал ведущий научный сотрудник Коуровской обсерватории Андрей Соболев, отметив, что Коуровская обсерватория первая в России обнаружила внесолнечную планету. Сейчас в Коуровской обсерватории восемь телескопов. Диаметр главного зеркала самого большого из них составляет 1,2 метра. «Это самый перспективный наш телескоп, потому что у него очень гибкая конфигурация», — рассказал и. о. директора обсерватории Вадим Крушинский, отметив, что с помощью него измеряется свет от звезд, магнитные поля, двойные звезды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коуровскую астрономическую обсерваторию Уральского федерального университета (УрФУ) приехали десятки экспертов, чтобы обсудить исследования космоса и галактики. В рамках 52 Всероссийской студенческой научной конференции «Физика космоса» ученые рассказали, какие исследования проводятся в Свердловской области и России. Побывал на встрече и корреспондент URA.RU. «Мы построили экспериментальную установку, на которой, в частности, занимаемся интерпретацией и анализом наблюдений из космических телескопов», — рассказал заведующий лабораторией астрохимических исследований УрФУ Антон Васюнин. По его словам, в одной из последних работ ученые исследовали данные, полученные с помощью инфракрасного телескопа, и обнаружили молекулу метана, а затем вырастили ее аналог. «Она вполне может играть роль в дальнейшей химической революции и развитии более сложных молекул», — добавил он. Во время научной конференции астрономы выступают с докладами, защищают результаты исследований. В 2025-м в УрФУ, в частности, приехали астрономы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда, Самары и Нижнего Новгорода. Сейчас ученые не утверждают, что в галактике существует другая жизнь. «Но мы можем пытаться понять, насколько часто появляются звезды, похожие на Солнце, и планеты, похожие на Землю. <…> В последнее время мы уверенно начали говорить о том, что практически у всех подобных звезд есть планетные системы. Другое дело, что эти планеты далеко не всегда распределены по орбитам», — рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд института астрономии РАН Дмитрий Вибе. По его словам, ученые находят в галактике планеты, которые схожи с объектами Солнечной системы. Астрономы знают несколько десятков планет, которые потенциально пригодны для зарождения жизни. «Собственное наше оборудование — не очень хорошее, хотя еще пять лет назад мы обладали третьим по величине в России оптическим телескопом — размером более одного метра. Сейчас появились в других организациях такие же инструменты. <…> Скажу, что не только само оборудование определяет успешность подразделения, но и люди, которые здесь работают», — сказал ведущий научный сотрудник Коуровской обсерватории Андрей Соболев, отметив, что Коуровская обсерватория первая в России обнаружила внесолнечную планету. Сейчас в Коуровской обсерватории восемь телескопов. Диаметр главного зеркала самого большого из них составляет 1,2 метра. «Это самый перспективный наш телескоп, потому что у него очень гибкая конфигурация», — рассказал и. о. директора обсерватории Вадим Крушинский, отметив, что с помощью него измеряется свет от звезд, магнитные поля, двойные звезды.