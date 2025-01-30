Крупнейший в России металлургический комбинат запустил робогрузовики

ЕВРАЗ НТМК внедрил в работу два электрогрузовика, которые ездят без водителей по заданным маршрутам. Транспорт будет использоваться для перевозки проб металла и темплетов стальных заготовок по территории комбината. Как рассказали URA.RU на предприятии, автономные грузовики могут развивать скорость до 20 километров в час и без подзарядки проезжать до 200 километров.
«Наше предприятие успешно реализует проекты цифровой трансформации. За последние годы на комбинате внедрено более ста цифровых решений. Мы планомерно движемся в сторону роботизации и автоматизации, использования искусственного интеллекта для совершенствования производственных процессов. Наша главная задача — сделать работу сотрудников безопаснее, уменьшить количество тяжелого и монотонного труда», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
Робогрузовики ориентируются в пространстве благодаря лидарам, сонарам и камерам. Координировать движения и мгновенно реагировать на изменения на дороге технике позволяет вычислительный блок на основе сенсорных и навигационных данных. Производством занималась российская компания «ЭвоКарго».
При этом на металлургическом предприятии подчеркнули, что грузовики работают исключительно на электричестве, поэтому экологически совершенно безвредны. Такой транспорт может использоваться круглосуточно, за исключением времени для подзарядки, во время которой осуществляется погрузка или выгрузка товара. На данный момент ЕВРАЗ НТМК рассматривает возможность расширения парка автономных грузовиков.
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