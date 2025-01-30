Под Первоуральском построят спа-комплекс на берегу реки Чусовой. Эскизами будущего проекта с URA.RU поделились в пресс-службе загородного клуба «Ключ-Камень». Владельцы клуба и займутся созданием нового места для притяжения туристов.
«Общая сумма инвестиционных вложений [на строительство комплекса] превышает 269 миллионов рублей. Строительство мы уже начали на собственные средства и параллельно ищем инвестора», — прокомментировала директор по развитию клуба Татьяна Трофимова.
Спа-комплекс планируют расположить на склоне берега реки Чусовой. Туристам будет доступен новый всесезонный открытый бассейн и терраса. По словам создателей, проект будет выделяться на фоне других, так как другие локации не обладают такими же панорамными видами.
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