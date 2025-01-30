Под Первоуральском построят огромный спа-комплекс: как он будет выглядеть. Фото

Под Первоуральском построят спа-комплекс на берегу реки Чусовой
© Служба новостей «URA.RU»
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Спа-комплекс планируют построить на берегу реки Чусовой
Спа-комплекс планируют построить на берегу реки Чусовой Фото:

Под Первоуральском построят спа-комплекс на берегу реки Чусовой. Эскизами будущего проекта с URA.RU поделились в пресс-службе загородного клуба «Ключ-Камень». Владельцы клуба и займутся созданием нового места для притяжения туристов.

«Общая сумма инвестиционных вложений [на строительство комплекса] превышает 269 миллионов рублей. Строительство мы уже начали на собственные средства и параллельно ищем инвестора», — прокомментировала директор по развитию клуба Татьяна Трофимова. 

Спа-комплекс планируют расположить на склоне берега реки Чусовой. Туристам будет доступен новый всесезонный открытый бассейн и терраса. По словам создателей, проект будет выделяться на фоне других, так как другие локации не обладают такими же панорамными видами. 

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Под Первоуральском построят спа-комплекс на берегу реки Чусовой. Эскизами будущего проекта с URA.RU поделились в пресс-службе загородного клуба «Ключ-Камень». Владельцы клуба и займутся созданием нового места для притяжения туристов. «Общая сумма инвестиционных вложений [на строительство комплекса] превышает 269 миллионов рублей. Строительство мы уже начали на собственные средства и параллельно ищем инвестора», — прокомментировала директор по развитию клуба Татьяна Трофимова.  Спа-комплекс планируют расположить на склоне берега реки Чусовой. Туристам будет доступен новый всесезонный открытый бассейн и терраса. По словам создателей, проект будет выделяться на фоне других, так как другие локации не обладают такими же панорамными видами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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