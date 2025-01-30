Два региона УрФО вошли в топ-10 по объемам кредитования в РФ в 2024 году

Свердловчане и челябинцы получили в 2024 году более 3,6 млн кредитов

30 января 2025 в 10:49 Размер текста - 17 +

Свердловская и Челябинская области — в лидерах по кредитованию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два региона УрФО — Свердловская и Челябинская области — вошли в топ-10 по объемам кредитования по всех сегментах выдач в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро. «В Свердловской области за прошлый год выдано 2,07 млн кредитов на общую сумму почти 515 миллиардов рублей. В Челябинской области — 1,53 млн кредитов на 348 млн рублей. При этом по сравнению с 2023 годом количество полученных кредитов в двух субъектах снизилось на 11%, а общий объем — на 21 и 19% соответственно», — уточнили в ОКБ. На первых местах в топ-10 — Москва — 4,4 млн кредитов на 1,81 трлн руб., Московская область — 3,72 млн кредитов на 1,23 трлн руб. Петербуржцы получили 2,26 млн кредитов на 808,15 млрд руб. «Всего за прошедший год российские банки выдали 62,92 млн кредитов на 16,01 трлн руб. По сравнению с 2023 годом количество выдач снизилось на 9%, а объем — на 21%. В 2023 году было выдано 69,11 млн кредитов на 20,25 трлн рублей», — отметили в ОКБ. Заметнее всего просело ипотечное кредитование: количество выданных кредитов на приобретение жилья сократилось на 43%, а объем — на 40%. Кредиты наличными заняли наибольшую долю в общем объеме кредитования — 35%, однако количество выдач также уменьшилось на 7%, объем — на 21%. В Свердловской области средний размер кредита наличными в 2024 году — 163 тысяч рублей, в Челябинской — 139 тысяч. «Единственным сегментом, продемонстрировавшим рост за 2024 год в сравнении с итогами 2023 года, стало автокредитование. Увеличение количества и объемов выдач составило 63%», — констатировали в ОКБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два региона УрФО — Свердловская и Челябинская области — вошли в топ-10 по объемам кредитования по всех сегментах выдач в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро. «В Свердловской области за прошлый год выдано 2,07 млн кредитов на общую сумму почти 515 миллиардов рублей. В Челябинской области — 1,53 млн кредитов на 348 млн рублей. При этом по сравнению с 2023 годом количество полученных кредитов в двух субъектах снизилось на 11%, а общий объем — на 21 и 19% соответственно», — уточнили в ОКБ. На первых местах в топ-10 — Москва — 4,4 млн кредитов на 1,81 трлн руб., Московская область — 3,72 млн кредитов на 1,23 трлн руб. Петербуржцы получили 2,26 млн кредитов на 808,15 млрд руб. «Всего за прошедший год российские банки выдали 62,92 млн кредитов на 16,01 трлн руб. По сравнению с 2023 годом количество выдач снизилось на 9%, а объем — на 21%. В 2023 году было выдано 69,11 млн кредитов на 20,25 трлн рублей», — отметили в ОКБ. Заметнее всего просело ипотечное кредитование: количество выданных кредитов на приобретение жилья сократилось на 43%, а объем — на 40%. Кредиты наличными заняли наибольшую долю в общем объеме кредитования — 35%, однако количество выдач также уменьшилось на 7%, объем — на 21%. В Свердловской области средний размер кредита наличными в 2024 году — 163 тысяч рублей, в Челябинской — 139 тысяч. «Единственным сегментом, продемонстрировавшим рост за 2024 год в сравнении с итогами 2023 года, стало автокредитование. Увеличение количества и объемов выдач составило 63%», — констатировали в ОКБ.