В районе поселка Палкино (около 18 км от Екатеринбурга) планируют создать археологический парк под открытым небом «Истоки Исети». В перспективе площадка с древними экспонатами, среди которых — уральские столбы, святилища, каменоломня бронзового века — может появиться в ближайшие три-пять лет. Об этом на презентации рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.
Площадку создадут на месте, где более двух тысяч лет назад жили иткульские металлурги. Здесь находится около 15 памятников — от мезолита до Нового времени. Сам парк поделят на тематические зоны. Появятся палеодеревня с тремя типами домов и гончарной мастерской, зона с выделкой шкур, охоты, рыболовства, ткачества и плетения. Дополнительно установят арт-объекты.
«Как в любом музее это и устроено, будет кассовая и сувенирная зона, экскурсионное бюро, здесь же посты охраны, потому что все равно должно быть видеонаблюдение и контроль за освещением тех самых дорожек и объектов. Сама входная зона — это некий рубеж, переход из дня сегодняшнего в день прошлый. Конечно, должны быть лаундж-зоны, качели, скамейки, беседки, туалеты», — говорит Пушкарев.
Идея создать такой парк появилась еще в 1993 году, но активная работа стартовала лишь в 2020 году. На тот момент смета проекта составляла около 100-120 млн рублей, сейчас цена может вырасти, а конкретная сумма появится при составлении проектно-сметной документации. К финансированию планируют привлечь не только региональный бюджет, но и федеральный, также ведутся переговоры с бизнесом.
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