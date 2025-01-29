«На нас вешают смерти»: как живет семья газовика после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Жена тагильского газовика Алимова пойдет на все, чтобы доказать его невиновность

30 января 2025 в 08:30 Размер текста - 17 +

Недавно Александру Алимову продлили домашний арест Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Семья слесаря «Газэкс» Александра Алимова, отправленного под домашний арест после обрушения дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, очень переживает из-за уголовного дела. Его супруга — Татьяна — сказала URA.RU, что пойдет до конца и сделает все, чтобы доказать невиновность мужа. «Мой муж — газовщик, и я горжусь им! Мы держимся, надеюсь, справимся! Конечно, нашу ситуацию никому не пожелаешь. Саша держится, но домашний арест, в любом случае — это арест… Я не верю, что он виноват. Я знаю, они все (речь про Алимова и двух его коллег — прим. ред.) не виноваты! Я не знаю, что там произошло, но это точно не из-за проверки, после которой прошло больше месяца. Не собираюсь оставлять все на самотек, я буду идти до конца, добиваться невиновности мужа. Это не просто аресты и суды, на нас смерти вешают, вот это тяжелее всего», — заявила Татьяна. Ей жалко погибших и потерпевших. За них она тоже переживает. Но подчеркивает, что муж в этом не виноват. «Он настолько серьезно относился к работе. Никогда бы не допустил такой трагедии. И даже если люди бы уговаривали его не отключать газ, а его надо отключить, он бы отключил. С ним бы никто не договорился», — продолжила Алимова. «Я сказала себе, что плакать не буду. Заплакала — значит сломалась. Заплачу, когда услышу оправдательный приговор», — закончила она. Часть дома на Сибирской, 81 рухнула днем 1 августа 2024 года из-за взрыва бытового газа. В результате ЧП погибли 11 человек. После этого были задержали Алимов, Александра Ерыкина и мастер Максим Гривский. Им вменили «Оказание услуг, не отвечающих безопасности». По версии следствия, они были последними, кто проверял пятиэтажку. Сами подозреваемые свою вину отрицают. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Александр и Татьяна Фото: предоставлено Татьяной Алимовой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья слесаря «Газэкс» Александра Алимова, отправленного под домашний арест после обрушения дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, очень переживает из-за уголовного дела. Его супруга — Татьяна — сказала URA.RU, что пойдет до конца и сделает все, чтобы доказать невиновность мужа. «Мой муж — газовщик, и я горжусь им! Мы держимся, надеюсь, справимся! Конечно, нашу ситуацию никому не пожелаешь. Саша держится, но домашний арест, в любом случае — это арест… Я не верю, что он виноват. Я знаю, они все (речь про Алимова и двух его коллег — прим. ред.) не виноваты! Я не знаю, что там произошло, но это точно не из-за проверки, после которой прошло больше месяца. Не собираюсь оставлять все на самотек, я буду идти до конца, добиваться невиновности мужа. Это не просто аресты и суды, на нас смерти вешают, вот это тяжелее всего», — заявила Татьяна. Ей жалко погибших и потерпевших. За них она тоже переживает. Но подчеркивает, что муж в этом не виноват. «Он настолько серьезно относился к работе. Никогда бы не допустил такой трагедии. И даже если люди бы уговаривали его не отключать газ, а его надо отключить, он бы отключил. С ним бы никто не договорился», — продолжила Алимова. Часть дома на Сибирской, 81 рухнула днем 1 августа 2024 года из-за взрыва бытового газа. В результате ЧП погибли 11 человек. После этого были задержали Алимов, Александра Ерыкина и мастер Максим Гривский. Им вменили «Оказание услуг, не отвечающих безопасности». По версии следствия, они были последними, кто проверял пятиэтажку. Сами подозреваемые свою вину отрицают. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.