29 января 2025

В школах Екатеринбурга появятся новые специалисты — и это не учителя

В школы Екатеринбурга планируют нанимать профориентологов
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые специалисты, возможно, появятся в сентябре
Новые специалисты, возможно, появятся в сентябре Фото:

С сентября 2025 года во всех школах Екатеринбурга появятся профориентологи (специалисты, помогающие в выборе профессии). Об этом в ходе коллегии мэрии рассказала глава департамента образования Инна Гумбатова.

«Работа по профориентации детей достаточно разнопланова и многоструктурна. Поэтому мы рассматриваем возможность введения с сентября 2025 года во всех образовательных организациях города ставки профориентолога»,  — отметила Гумбатова.

Она подчеркнула, что опыт развития предпрофессиональных классов и специализированных школ в области, городе себя оправдал. Поэтому в будущем, по примеру СССР, в школах и других учебных заведениях могут снова появиться учебно-производственные классы (УПК).

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С сентября 2025 года во всех школах Екатеринбурга появятся профориентологи (специалисты, помогающие в выборе профессии). Об этом в ходе коллегии мэрии рассказала глава департамента образования Инна Гумбатова. «Работа по профориентации детей достаточно разнопланова и многоструктурна. Поэтому мы рассматриваем возможность введения с сентября 2025 года во всех образовательных организациях города ставки профориентолога»,  — отметила Гумбатова. Она подчеркнула, что опыт развития предпрофессиональных классов и специализированных школ в области, городе себя оправдал. Поэтому в будущем, по примеру СССР, в школах и других учебных заведениях могут снова появиться учебно-производственные классы (УПК).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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