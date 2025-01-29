В школах Екатеринбурга появятся новые специалисты — и это не учителя

С сентября 2025 года во всех школах Екатеринбурга появятся профориентологи (специалисты, помогающие в выборе профессии). Об этом в ходе коллегии мэрии рассказала глава департамента образования Инна Гумбатова.
«Работа по профориентации детей достаточно разнопланова и многоструктурна. Поэтому мы рассматриваем возможность введения с сентября 2025 года во всех образовательных организациях города ставки профориентолога», — отметила Гумбатова.
Она подчеркнула, что опыт развития предпрофессиональных классов и специализированных школ в области, городе себя оправдал. Поэтому в будущем, по примеру СССР, в школах и других учебных заведениях могут снова появиться учебно-производственные классы (УПК).
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