Вице-мэра Екатеринбурга переводят в крупный район: инсайд URA.RU подтвердился

Вице-мэр Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков согласился возглавить Кировский район. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Сейчас оформляются документы. Назначение состоится в ближайшее время», — передал собеседник.
О том, что Корюкову предложено стать префектом, URA.RU сообщило 17 января. Его отставка с поста замглавы города во многом связана недавней прокурорской проверкой. В ноябре 2024-го ведомство внезапно (все предыдущие годы претензий не возникало) усмотрело конфликт интересов в том, что Корюков-старший ведает городским бюджетом, а его сын Алексей руководит одним из главных распорядителей средств. От Орлова потребовали устранить нарушение, то есть избавиться от кого-то из Корюковых. Неожиданно для всех Андрей Корюков предложил уволить сына. Алексей отвечал зеркально.
Считается, что за него перед Орловым ходатайствовал непосредственный начальник — вице-мэр по строительству и транспорту Рустам Галямов. Кресло главы Кировского района освободилось сразу после новогодних праздников: в отставку отправили Владимира Боликова.
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