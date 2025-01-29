Вице-мэра Екатеринбурга переводят в крупный район: инсайд URA.RU подтвердился

Андрей Корюков согласился возглавить Кировский район Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка в Историческом сквере. Екатеринбург , корюков андрей
Андрей Корюков принимал решение две недели Фото:

Вице-мэр Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков согласился возглавить Кировский район. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас оформляются документы. Назначение состоится в ближайшее время», — передал собеседник.

О том, что Корюкову предложено стать префектом, URA.RU сообщило 17 января. Его отставка с поста замглавы города во многом связана недавней прокурорской проверкой. В ноябре 2024-го ведомство внезапно (все предыдущие годы претензий не возникало) усмотрело конфликт интересов в том, что Корюков-старший ведает городским бюджетом, а его сын Алексей руководит одним из главных распорядителей средств. От Орлова потребовали устранить нарушение, то есть избавиться от кого-то из Корюковых. Неожиданно для всех Андрей Корюков предложил уволить сына. Алексей отвечал зеркально.

Считается, что за него перед Орловым ходатайствовал непосредственный начальник — вице-мэр по строительству и транспорту Рустам Галямов. Кресло главы Кировского района освободилось сразу после новогодних праздников: в отставку отправили Владимира Боликова.

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Вице-мэр Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков согласился возглавить Кировский район. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сейчас оформляются документы. Назначение состоится в ближайшее время», — передал собеседник. О том, что Корюкову предложено стать префектом, URA.RU сообщило 17 января. Его отставка с поста замглавы города во многом связана недавней прокурорской проверкой. В ноябре 2024-го ведомство внезапно (все предыдущие годы претензий не возникало) усмотрело конфликт интересов в том, что Корюков-старший ведает городским бюджетом, а его сын Алексей руководит одним из главных распорядителей средств. От Орлова потребовали устранить нарушение, то есть избавиться от кого-то из Корюковых. Неожиданно для всех Андрей Корюков предложил уволить сына. Алексей отвечал зеркально. Считается, что за него перед Орловым ходатайствовал непосредственный начальник — вице-мэр по строительству и транспорту Рустам Галямов. Кресло главы Кировского района освободилось сразу после новогодних праздников: в отставку отправили Владимира Боликова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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