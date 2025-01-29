Вице-мэра Екатеринбурга переводят в крупный район: инсайд URA.RU подтвердился

Андрей Корюков согласился возглавить Кировский район Екатеринбурга

29 января 2025 в 15:00 Размер текста - 17 +

Андрей Корюков принимал решение две недели Фото: Илья Московец © URA.RU Вице-мэр Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков согласился возглавить Кировский район. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сейчас оформляются документы. Назначение состоится в ближайшее время», — передал собеседник. О том, что Корюкову предложено стать префектом, URA.RU сообщило 17 января. Его отставка с поста замглавы города во многом связана недавней прокурорской проверкой. В ноябре 2024-го ведомство внезапно (все предыдущие годы претензий не возникало) усмотрело конфликт интересов в том, что Корюков-старший ведает городским бюджетом, а его сын Алексей руководит одним из главных распорядителей средств. От Орлова потребовали устранить нарушение, то есть избавиться от кого-то из Корюковых. Неожиданно для всех Андрей Корюков предложил уволить сына. Алексей отвечал зеркально. Считается, что за него перед Орловым ходатайствовал непосредственный начальник — вице-мэр по строительству и транспорту Рустам Галямов. Кресло главы Кировского района освободилось сразу после новогодних праздников: в отставку отправили Владимира Боликова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-мэр Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков согласился возглавить Кировский район. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сейчас оформляются документы. Назначение состоится в ближайшее время», — передал собеседник. О том, что Корюкову предложено стать префектом, URA.RU сообщило 17 января. Его отставка с поста замглавы города во многом связана недавней прокурорской проверкой. В ноябре 2024-го ведомство внезапно (все предыдущие годы претензий не возникало) усмотрело конфликт интересов в том, что Корюков-старший ведает городским бюджетом, а его сын Алексей руководит одним из главных распорядителей средств. От Орлова потребовали устранить нарушение, то есть избавиться от кого-то из Корюковых. Неожиданно для всех Андрей Корюков предложил уволить сына. Алексей отвечал зеркально. Считается, что за него перед Орловым ходатайствовал непосредственный начальник — вице-мэр по строительству и транспорту Рустам Галямов. Кресло главы Кировского района освободилось сразу после новогодних праздников: в отставку отправили Владимира Боликова.