Экс-директор компании властей Пермского края трудоустроился в мэрии Перми

Бывший директор ООО «Краевая сетевая компания» (контролируется властями Прикамья) Вячеслав Петухов трудоустроился в администрацию Перми. Он занял должность заместителя начальника департамента ЖКХ, указано на сайте мэрии.
«Заместитель начальника департамента — Петухов Вячеслав Александрович», — написано на сайте горадминистрации Перми. По информации СМИ, специально для Петухова в департаменте создали дополнительную ставку, он будет курировать правовые и финансовые вопросы.
ООО «КСК» учреждена в 2021 году, она взяла в управление электросетевое хозяйство в ряде муниципалитетов края для того, чтобы более эффективного управлять им. По данным СБИС, Петухов возглавлял указанное юрлицо с апреля 2023 года.
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