Экс-директор компании властей Пермского края трудоустроился в мэрии Перми

В департаменте ЖКХ администрации Перми назначили нового заместителя начальника
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Специально для Вячеслава Петухова в департаменте ЖКХ ввели новую ставку
Специально для Вячеслава Петухова в департаменте ЖКХ ввели новую ставку Фото:

Бывший директор ООО «Краевая сетевая компания» (контролируется властями Прикамья) Вячеслав Петухов трудоустроился в администрацию Перми. Он занял должность заместителя начальника департамента ЖКХ, указано на сайте мэрии.

«Заместитель начальника департамента — Петухов Вячеслав Александрович», — написано на сайте горадминистрации Перми. По информации СМИ, специально для Петухова в департаменте создали дополнительную ставку, он будет курировать правовые и финансовые вопросы.

ООО «КСК» учреждена в 2021 году, она взяла в управление электросетевое хозяйство в ряде муниципалитетов края для того, чтобы более эффективного управлять им. По данным СБИС, Петухов возглавлял указанное юрлицо с апреля 2023 года.

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Бывший директор ООО «Краевая сетевая компания» (контролируется властями Прикамья) Вячеслав Петухов трудоустроился в администрацию Перми. Он занял должность заместителя начальника департамента ЖКХ, указано на сайте мэрии. «Заместитель начальника департамента — Петухов Вячеслав Александрович», — написано на сайте горадминистрации Перми. По информации СМИ, специально для Петухова в департаменте создали дополнительную ставку, он будет курировать правовые и финансовые вопросы. ООО «КСК» учреждена в 2021 году, она взяла в управление электросетевое хозяйство в ряде муниципалитетов края для того, чтобы более эффективного управлять им. По данным СБИС, Петухов возглавлял указанное юрлицо с апреля 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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