Иномарка протаранила реанимобиль в Екатеринбурге

В ДТП пострадавших нет
Екатеринбуржец на Toyota влетел в машину реанимации на пересечении улиц Токарей и Татищева. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«На место происшествия выезжали сотрудники ГАИ, установили личности участников, составили процессуальные документы, произвели замеры. В ДТП пострадавших нет», — рассказали в полиции.
Проводится проверка. В полиции призвали водителей к строгому соблюдению правил дорожного движения и внимательности за рулем.
ДТП произошло на перекрестке Токарей-Татищева
По данному факту проводится проверка
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