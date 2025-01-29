Иномарка протаранила реанимобиль в Екатеринбурге

В Екатеринбурге машина реанимации попала в ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП пострадавших нет
В ДТП пострадавших нет Фото:

Екатеринбуржец на Toyota влетел в машину реанимации на пересечении улиц Токарей и Татищева. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«На место происшествия выезжали сотрудники ГАИ, установили личности участников, составили процессуальные документы, произвели замеры. В ДТП пострадавших нет», — рассказали в полиции.

Проводится проверка. В полиции призвали водителей к строгому соблюдению правил дорожного движения и внимательности за рулем.

ДТП произошло на перекрестке Токарей-Татищева
ДТП произошло на перекрестке Токарей-Татищева
Фото:
По данному факту проводится проверка
По данному факту проводится проверка
Фото:

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Екатеринбуржец на Toyota влетел в машину реанимации на пересечении улиц Токарей и Татищева. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «На место происшествия выезжали сотрудники ГАИ, установили личности участников, составили процессуальные документы, произвели замеры. В ДТП пострадавших нет», — рассказали в полиции. Проводится проверка. В полиции призвали водителей к строгому соблюдению правил дорожного движения и внимательности за рулем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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