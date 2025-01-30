В Свердловской области острый дефицит айтишников

В Свердловской области открыто более полутора тысяч вакансий для программистов. Актуальные предложения опубликованы на сайте Head Hunter.
Всего в регионе за месяц была открыта 1601 вакансия, практически в каждой из них на работу ищут программистов, разработчиков, инженеров. Зарплату от 325 тысяч предлагают только в 40 случаях.
Инженерам-программистам компании готовы платить от 50 тысяч рублей в месяц — это самая минимальная зарплата, указанная на сайте для этих работников. Также многие компании ищут учеников, которых готовых обучать: начинающим веб-программистам, например, предлагают заработную плату от 25 до 45 тысяч рублей. Доход в полмиллиона рублей доступен специалистам на руководящих позициях.
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