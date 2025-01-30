В Свердловской области острый дефицит айтишников

В Свердловской области открыто более полутора тысяч вакансий для программистов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Свердловской области нужно более полутора тысяч айтишников
В Свердловской области нужно более полутора тысяч айтишников Фото:

В Свердловской области открыто более полутора тысяч вакансий для программистов. Актуальные предложения опубликованы на сайте Head Hunter.

Всего в регионе за месяц была открыта 1601 вакансия, практически в каждой из них на работу ищут программистов, разработчиков, инженеров. Зарплату от 325 тысяч предлагают только в 40 случаях. 

Инженерам-программистам компании готовы платить от 50 тысяч рублей в месяц — это самая минимальная зарплата, указанная на сайте для этих работников. Также многие компании ищут учеников, которых готовых обучать: начинающим веб-программистам, например, предлагают заработную плату от 25 до 45 тысяч рублей. Доход в полмиллиона рублей доступен специалистам на руководящих позициях.

Инженеры-программисты могут получать от 50 тысяч рублей
Инженеры-программисты могут получать от 50 тысяч рублей
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области открыто более полутора тысяч вакансий для программистов. Актуальные предложения опубликованы на сайте Head Hunter. Всего в регионе за месяц была открыта 1601 вакансия, практически в каждой из них на работу ищут программистов, разработчиков, инженеров. Зарплату от 325 тысяч предлагают только в 40 случаях.  Инженерам-программистам компании готовы платить от 50 тысяч рублей в месяц — это самая минимальная зарплата, указанная на сайте для этих работников. Также многие компании ищут учеников, которых готовых обучать: начинающим веб-программистам, например, предлагают заработную плату от 25 до 45 тысяч рублей. Доход в полмиллиона рублей доступен специалистам на руководящих позициях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...