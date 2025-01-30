Школьники в Челябинской области остались без проездных из-за ликвидаций района

Проезд в транспорте в Сатке стоит 35 рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В городе Сатке Челябинской области родители второй месяц не могут купить своим детям-школьникам проездные. В администрации округа заявили, что транспортные карты закончились, а новые не успели закупить из-за ликвидации района.

«В Сатке уже второй месяц не можем взять проездные для школьников. На автостанцию звоним каждый день, там говорят нет проездных и не знают когда будут. Почему дети должны ездить по полной стоимости?» — задается вопросом мама школьника Наталья.

В администрации Саткинского муниципального округа заявили, что знают о проблеме. Старые транспортные карты закончились еще в конце 2024 года, а новые не купили из-за ликвидации Саткинского муниципального района. «В конце 2024 года закончились транспортные карты. Выделение средств на их приобретение стало невозможным в связи с ликвидацией администрации Саткинского муниципального района», — рассказали там. Работа по заключению контракта уже ведется.

Добавим, что в Сатке проезд в общественном транспорте стоит 35 рублей, от Сатки до Бакала — 65 рублей. Для сравнения, в Кыштыме проезд стоит 30 рублей, в Миассе — 25 рублей до 1 марта 2025 года.

Преобразование Саткинского района в муниципальный округ началось в декабре 2023 года, а юридически было оформлено в 2024 году. В округ объединили города Сатка и Бакал, Айлинский и Романовский сельсоветы, рабочие поселки Бердяуш, Межевой и Сулея.