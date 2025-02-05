В ХМАО задержали на семь часов самолет до Сочи

В Нижневартовске задержали утренний авиарейс в Сочи на семь часов. Информацию URA.RU подтвердили в справочной местного аэропорта.
«В аэропорту находится представитель авиакомпании, прохладительные напитки предоставлены. С просьбой о размещении в гостинице пассажиры рейса не обращались», — сообщили журналисту агентства представители аэропорта.
Согласно онлайн-табло самолет должен был вылететь из Нижневартовска в Сочи в 6:55. Сейчас рейс намечен на 14:05.
Ранее URA.RU рассказывало, что несколько самолетов не могут вылететь из Тюмени в города ХМАО. Речь шла про рейсы в Когалым и Белоярский.
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