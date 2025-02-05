05 февраля 2025

В ХМАО задержали на семь часов самолет до Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс из Нижневартовска в Сочи задержали примерно на семь часов
Рейс из Нижневартовска в Сочи задержали примерно на семь часов Фото:

В Нижневартовске задержали утренний авиарейс в Сочи на семь часов. Информацию URA.RU подтвердили в справочной местного аэропорта.

«В аэропорту находится представитель авиакомпании, прохладительные напитки предоставлены. С просьбой о размещении в гостинице пассажиры рейса не обращались», — сообщили журналисту агентства представители аэропорта.

Согласно онлайн-табло самолет должен был вылететь из Нижневартовска в Сочи в 6:55. Сейчас рейс намечен на 14:05.

Ранее URA.RU рассказывало, что несколько самолетов не могут вылететь из Тюмени в города ХМАО. Речь шла про рейсы в Когалым и Белоярский.

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В Нижневартовске задержали утренний авиарейс в Сочи на семь часов. Информацию URA.RU подтвердили в справочной местного аэропорта. «В аэропорту находится представитель авиакомпании, прохладительные напитки предоставлены. С просьбой о размещении в гостинице пассажиры рейса не обращались», — сообщили журналисту агентства представители аэропорта. Согласно онлайн-табло самолет должен был вылететь из Нижневартовска в Сочи в 6:55. Сейчас рейс намечен на 14:05. Ранее URA.RU рассказывало, что несколько самолетов не могут вылететь из Тюмени в города ХМАО. Речь шла про рейсы в Когалым и Белоярский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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