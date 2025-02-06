Челябинских аграриев кредитуют по ставке, в три раза ниже ключевой

Аграриев Челябинской области будут кредитовать по ставке, которая в три раза ниже ключевой ставки Банка России. Как рассказали представители минсельхоза региона на полях конференции «МАК-2025», сельчане смогут воспользоваться поддержкой по 8,3% и 12,5% при ставке Центробанка 21%.
«При ключевой ставке Банка России в 21% льготная ставка для аграриев составит 12,5%, а по приоритетным направлениям — 8,3%. Лимиты на краткосрочные кредиты аграрии используют, в основном, на закупку материальных ресурсов», — сообщили в ведомстве со ссылкой на российский Минсельхоз.
Лимиты распределили на растениеводство, молочное скотоводство и кредитование малых форм хозяйствования. По информации федерального министерства, реестры потенциальных заемщиков уже начали принимать, работа стартовала на две недели раньше, чем в минувшем году. Объем субсидий на льготное кредитование агропромышленного комплекса в 2025 году увеличили вдвое по сравнению с 2024 годом. Аграрии смогут использовать кредиты на закупку необходимых материалов, включая семена и удобрения, значительно раньше начала сезона.
«Времени остается не так много. Весну обещают раннюю. К середине апреля мы уже будем в поле», — отметил на «МАК-2025» министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.
Фермерские хозяйства и предприятия молочной отрасли могут получить кредиты по минимальной ставке 8,3% на приобретение кормов, ветеринарных препаратов и запасных частей для сельхозтехники. Для предприятий с выручкой более 200 млн рублей также доступны льготные ставки для кредитования целей растениеводства и молочного животноводства.
Уполномоченным банкам региона предоставили субсидии в общем объеме 915 млн рублей для покрытия разницы между коммерческими и льготными ставками по выданным кредитам. Такая финансовая поддержка снизит затраты аграриев на производство и повысить его эффективность.
Челябинская область вошла в число регионов с наибольшим объемом освоенных субсидий по краткосрочным кредитам. В 2024 году аграрии региона оформили льготные краткосрочные кредиты на общую сумму 14 млрд рублей. За период одобрено 86 инвестиционных кредитов на сумму почти 5 млрд рублей. В основном предприятия кредитовались под закупку техники.
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