Песков назвал условие разблокировки X в России

Песков: для разблокировки Х нужно выполнить требования законодательства РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что соцсети нужно выполнить требования РФ, чтобы она стала доступна в стране
Песков заявил, что соцсети нужно выполнить требования РФ, чтобы она стала доступна в стране Фото:

Владельцам американской социальной сети Х нужно выполнить требования законодательства России, чтобы она снова стала доступна в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Twitter, как вы знаете, его переименовали. Больше Twitter нет, достаточно давно. Речь может идти об Х. Вопрос: выполнил ли Х все требования российского законодательства?» — заявил Песков на конференц-колле, отметив, что соцсеть разблокируют тогда, когда она выполнит указанные требования. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владельцам американской социальной сети Х нужно выполнить требования законодательства России, чтобы она снова стала доступна в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Twitter, как вы знаете, его переименовали. Больше Twitter нет, достаточно давно. Речь может идти об Х. Вопрос: выполнил ли Х все требования российского законодательства?» — заявил Песков на конференц-колле, отметив, что соцсеть разблокируют тогда, когда она выполнит указанные требования. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...