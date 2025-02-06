Песков назвал условие разблокировки X в России

Владельцам американской социальной сети Х нужно выполнить требования законодательства России, чтобы она снова стала доступна в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Twitter, как вы знаете, его переименовали. Больше Twitter нет, достаточно давно. Речь может идти об Х. Вопрос: выполнил ли Х все требования российского законодательства?» — заявил Песков на конференц-колле, отметив, что соцсеть разблокируют тогда, когда она выполнит указанные требования. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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