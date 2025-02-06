Епископ Тихон не смог отсудить у митрополита Мефодия компенсацию в один рубль

Требования епископа Тихона Российской православной церкви (РосПЦ) к митрополиту Пермскому и Кунгурскому Русской православной церкви (РПЦ) Мефодию не были удовлетворены. Истец планировал взыскать с ответчика в качестве компенсации морального вреда один рубль. Дело рассмотрели в Мотовилихинском районном суде Перми.
«Епископ требовал признать распространенные митрополитом сведения несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. В итоге суд Перми отказал Тихону в удовлетворении исковых требований к Мефодию», — на судебное решение ссылается «РБК-Пермь».
Судебная тяжба двух владык длилась с апреля прошлого года. По доводам истца, ответчик в своих циркулярных письмах указал, что Тихон совершил антиканоническое деяние в виде служения раскольничьей структуре. Епископ с такой постановкой вопроса не согласился и обратился в суд.
Летом 2024 года церковный суд Пермской епархии признал доказанной вину Тихона в расколе. Затем по указу Мефодия бывшего епископа лишили священного сана.
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