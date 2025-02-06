06 февраля 2025

Епископ Тихон не смог отсудить у митрополита Мефодия компенсацию в один рубль

© Служба новостей «URA.RU»
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Мефодия обвиняли в распространении недостоверных и порочащих сведений
Мефодия обвиняли в распространении недостоверных и порочащих сведений Фото:

Требования епископа Тихона Российской православной церкви (РосПЦ) к митрополиту Пермскому и Кунгурскому Русской православной церкви (РПЦ) Мефодию не были удовлетворены. Истец планировал взыскать с ответчика в качестве компенсации морального вреда один рубль. Дело рассмотрели в Мотовилихинском районном суде Перми.

«Епископ требовал признать распространенные митрополитом сведения несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. В итоге суд Перми отказал Тихону в удовлетворении исковых требований к Мефодию», — на судебное решение ссылается «РБК-Пермь».

Судебная тяжба двух владык длилась с апреля прошлого года. По доводам истца, ответчик в своих циркулярных письмах указал, что Тихон совершил антиканоническое деяние в виде служения раскольничьей структуре. Епископ с такой постановкой вопроса не согласился и обратился в суд.

Летом 2024 года церковный суд Пермской епархии признал доказанной вину Тихона в расколе. Затем по указу Мефодия бывшего епископа лишили священного сана.

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Требования епископа Тихона Российской православной церкви (РосПЦ) к митрополиту Пермскому и Кунгурскому Русской православной церкви (РПЦ) Мефодию не были удовлетворены. Истец планировал взыскать с ответчика в качестве компенсации морального вреда один рубль. Дело рассмотрели в Мотовилихинском районном суде Перми. «Епископ требовал признать распространенные митрополитом сведения несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. В итоге суд Перми отказал Тихону в удовлетворении исковых требований к Мефодию», — на судебное решение ссылается «РБК-Пермь». Судебная тяжба двух владык длилась с апреля прошлого года. По доводам истца, ответчик в своих циркулярных письмах указал, что Тихон совершил антиканоническое деяние в виде служения раскольничьей структуре. Епископ с такой постановкой вопроса не согласился и обратился в суд. Летом 2024 года церковный суд Пермской епархии признал доказанной вину Тихона в расколе. Затем по указу Мефодия бывшего епископа лишили священного сана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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