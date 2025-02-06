Что известно о новом начальнике пермского главка МВД Вячеславе Еговцеве

Генерал-майор полиции Вячеслав Еговцев ожидает указа о назначении на должность руководителя ГУ МВД по Пермскому краю. По данным инсайдеров URA.RU это должно произойти до конца февраля. Еговцев родился и вырос в Прикамье, долгие годы работал в пермском управлении. Многие коллеги Еговцева с радостью восприняли новость о его назначении. Агентство собрало воедино все, что известно о будущем начальнике краевого ГУ МВД.
Вячеслав Еговцев родился в 1973 году в Пермском крае. Он с отличием окончил юридический институт МВД России. Он начал работать в должности оперуполномоченного межрайонного отдела по борьбе с экономической преступностью при УВД Перми. В подразделении по борьбе с организованной преступностью он проработал с 1999 по 2004 год. Был назначен на должность начальника ОБЭП УВД Перми. В 2010 году Еговцев возглавил управление по борьбе с экономическими преступлениями по Пермскому краю. В 2018 году был назначен на должность замначальника полиции по оперативной работе краевого ГУ МВД.
Коллеги отзываются о генерал-майоре Еговцеве исключительно в положительном ключе. Ни один собеседник агентства не отозвался о нем негативно. «Вячеслав Петрович обладает незаурядной харизмой и памятью. Знает всех сотрудников по именам и отчествам. Ориентируется абсолютно в любом направлении работы. Не любитель бессмысленных длинных совещаний. Наверное, единственный из руководителей, который заступаются за своих сотрудников», — отозвались коллеги о будущем руководителе. Отдельно инсайдеры отметили, что Еговцев пользуется уважением политэлит региона.
Будучи руководителем Забайкальского управления, Вячеслав Еговцев весьма активно общался со СМИ. Он давал интервью, в которых отмечал, что полностью отдается службе. «Мы работаем в интересах страны и в том месте, где я работаю, я отдаю все силы, чтобы было лучше и безопаснее жителям. Сегодня я стараюсь делать всё, чтобы забайкальцы чувствовали себя защищенными. Делай что должен, и будь что будет», — говорил он в беседе с CHITA.RU в 2023 году.
В беседе с журналистами Еговцев признался, что несмотря на звание и должность выезжает на места преступлений. Он рассказал, что любое преступление вызывает чувства и эмоции, но тяжелее всего воспринимаются преступления против детей. «Мы не тургеневские барышни, чтобы впадать в шок каждый раз, но некоторые преступления поражают своей бессмысленностью и жестокостью», — поделился генерал-майор.
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