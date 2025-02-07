«Это их проблемы»: в Екатеринбурге родителей школьников зовут прибираться перед важной проверкой

В Екатеринбурге мам просят прибраться в школе перед проверкой Роспотребнадзора

07 февраля 2025 в 20:09 Размер текста - 17 +

Прибираться родителей позвали за несколько дней до проверки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге родителей четвероклассников школы №66 (Орджоникидзевский район, Краснофлотцев, 3) зовут прибираться перед предстоящей проверкой Роспотребнадзора. Об этом URA.RU сообщили несколько родителей. В департаменте образования городской администрации объяснили, что к уборке никто не принуждает. «Уважаемые родители, в понедельник в школе будет проверка Роспотребнадзора. Необходимо сделать генеральную уборку. Кто сможет? Заранее благодарю», — написал учитель в чате. Сообщение поступило около 12:00 в пятницу. Родители говорят, что такой случай — не единичный. Одна из мам возмутилась, что генеральную уборку возлагают на родителей. «Не понимаю, почему я после работы должна этим заниматься. У меня знакомая работает уборщицей в другой школе — она каждый день моет и кабинет, и коридоры. А перед проверкой весь штат уборщиц проводит генеральную уборку. В нашей же школе почему-то просят делать это родителей», — сказала Анастасия, отметив, что в их кабинете занимается еще и другой класс. Родители считают, что генеральной уборкой должны заниматься сотрудники школы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Другая мама рассказала, что во время генуборки, в частности, нужно помыть шкафы, подоконники и батареи, а обязанности они обычно делят с мамами и папами другого класса. «Я вообще не хочу этим идти заниматься. <…> А если, допустим, никто не придет, что они делать будут? <…> Во-первых, не должна быть такая срочность. Написали бы в среду — в четверг пришли бы. Но сегодня пятница, впереди выходные», — удивилась Татьяна, которая предложила родителям из общих денег класса заплатить за уборку. С агентством поговорил и один из пап, который считает, что этим вопросом должны заниматься сотрудники. «Это входит в обязанности уборщиц. Если школа решила показать перед проверкой, какие они замечательные — это их проблемы, а не родителей», — заявил Дмитрий. «Я удивляюсь, почему просят родителей прибираться. Это уже не первый раз. Одна мама уже согласилась, пообещала выйти в выходные. <…> Мы ведь работаем все. Еще и в школу пойти, чтобы прибираться? <…> Дети ведь тоже дежурят. Сын рассказывает, что иногда подметает и прибирается. Не знаю, зачем еще и родителей вызывают», — говорит Оксана. В приемной директора сообщили, что родители привлекаются к генеральной уборке добровольно. «Родителей не заставляют, они могут только добровольно вызваться», — подтвердили в департаменте образования, отметив, что ситуация находится на их контроле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге родителей четвероклассников школы №66 (Орджоникидзевский район, Краснофлотцев, 3) зовут прибираться перед предстоящей проверкой Роспотребнадзора. Об этом URA.RU сообщили несколько родителей. В департаменте образования городской администрации объяснили, что к уборке никто не принуждает. «Уважаемые родители, в понедельник в школе будет проверка Роспотребнадзора. Необходимо сделать генеральную уборку. Кто сможет? Заранее благодарю», — написал учитель в чате. Сообщение поступило около 12:00 в пятницу. Родители говорят, что такой случай — не единичный. Одна из мам возмутилась, что генеральную уборку возлагают на родителей. «Не понимаю, почему я после работы должна этим заниматься. У меня знакомая работает уборщицей в другой школе — она каждый день моет и кабинет, и коридоры. А перед проверкой весь штат уборщиц проводит генеральную уборку. В нашей же школе почему-то просят делать это родителей», — сказала Анастасия, отметив, что в их кабинете занимается еще и другой класс. Другая мама рассказала, что во время генуборки, в частности, нужно помыть шкафы, подоконники и батареи, а обязанности они обычно делят с мамами и папами другого класса. «Я вообще не хочу этим идти заниматься. <…> А если, допустим, никто не придет, что они делать будут? <…> Во-первых, не должна быть такая срочность. Написали бы в среду — в четверг пришли бы. Но сегодня пятница, впереди выходные», — удивилась Татьяна, которая предложила родителям из общих денег класса заплатить за уборку. С агентством поговорил и один из пап, который считает, что этим вопросом должны заниматься сотрудники. «Это входит в обязанности уборщиц. Если школа решила показать перед проверкой, какие они замечательные — это их проблемы, а не родителей», — заявил Дмитрий. «Я удивляюсь, почему просят родителей прибираться. Это уже не первый раз. Одна мама уже согласилась, пообещала выйти в выходные. <…> Мы ведь работаем все. Еще и в школу пойти, чтобы прибираться? <…> Дети ведь тоже дежурят. Сын рассказывает, что иногда подметает и прибирается. Не знаю, зачем еще и родителей вызывают», — говорит Оксана. В приемной директора сообщили, что родители привлекаются к генеральной уборке добровольно. «Родителей не заставляют, они могут только добровольно вызваться», — подтвердили в департаменте образования, отметив, что ситуация находится на их контроле.