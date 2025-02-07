В Березниках повысили стоимость похорон

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Власти Березников повысили стоимость услуг на погребение
Власти Березников повысили стоимость услуг на погребение Фото:

В городе Березники Пермского края власти повысили стоимость услуг на погребение. В постановлении мэрии указано, что в 2025 году ценник на похороны вырос на 915 рублей.

«Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, итого: 10 540,18 рублей», — говорится в постановлении администрации Березников. В указанную стоимость входят оформление документов, необходимых для погребения, предоставление и доставка гроба и других предметов, перевозка тела (останков) умершего, копка могилы.

В 2024 году стоимость похорон в Березниках составляла 9 625,73 рубля. В Перми средняя стоимость похорон подорожала в минувшем году в два раза.

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В городе Березники Пермского края власти повысили стоимость услуг на погребение. В постановлении мэрии указано, что в 2025 году ценник на похороны вырос на 915 рублей. «Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, итого: 10 540,18 рублей», — говорится в постановлении администрации Березников. В указанную стоимость входят оформление документов, необходимых для погребения, предоставление и доставка гроба и других предметов, перевозка тела (останков) умершего, копка могилы. В 2024 году стоимость похорон в Березниках составляла 9 625,73 рубля. В Перми средняя стоимость похорон подорожала в минувшем году в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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