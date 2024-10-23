В Перми резко подорожали похороны

23 октября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость похорон в Перми составляет около 100 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Средняя стоимость похорон в Перми выросла в два раза. Это связано с ростом стоимости транспортировки и цен на кладбищах, рассказали корреспонденту URA.RU в пермском ритуальном агентстве. «Два-три года назад затраты на погребение составляли порядка 50-60 тысяч рублей, на подзахоронение — 15-20 тысяч рублей. Сейчас средняя стоимость похорон поднялась до 100 тысяч рублей, а подзахоронения — до 40 тысяч рублей. На это повлияло увеличение стоимости транспортировки и ценников кладбищ», — рассказали URA.RU в одном из агентств ритуальных услуг. Транспортировка тела из морга до кладбища в Перми весной 2024 года стоила 10-11 тысяч рублей, а теперь достигла 14 тысяч рублей. За тот же период цены на гробы, кресты и венки выросли на 5%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средняя стоимость похорон в Перми выросла в два раза. Это связано с ростом стоимости транспортировки и цен на кладбищах, рассказали корреспонденту URA.RU в пермском ритуальном агентстве. «Два-три года назад затраты на погребение составляли порядка 50-60 тысяч рублей, на подзахоронение — 15-20 тысяч рублей. Сейчас средняя стоимость похорон поднялась до 100 тысяч рублей, а подзахоронения — до 40 тысяч рублей. На это повлияло увеличение стоимости транспортировки и ценников кладбищ», — рассказали URA.RU в одном из агентств ритуальных услуг. Транспортировка тела из морга до кладбища в Перми весной 2024 года стоила 10-11 тысяч рублей, а теперь достигла 14 тысяч рублей. За тот же период цены на гробы, кресты и венки выросли на 5%.