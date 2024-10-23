В Перми резко подорожали похороны

Средняя стоимость похорон в Перми выросла в два раза. Это связано с ростом стоимости транспортировки и цен на кладбищах, рассказали корреспонденту URA.RU в пермском ритуальном агентстве.
«Два-три года назад затраты на погребение составляли порядка 50-60 тысяч рублей, на подзахоронение — 15-20 тысяч рублей. Сейчас средняя стоимость похорон поднялась до 100 тысяч рублей, а подзахоронения — до 40 тысяч рублей. На это повлияло увеличение стоимости транспортировки и ценников кладбищ», — рассказали URA.RU в одном из агентств ритуальных услуг.
Транспортировка тела из морга до кладбища в Перми весной 2024 года стоила 10-11 тысяч рублей, а теперь достигла 14 тысяч рублей. За тот же период цены на гробы, кресты и венки выросли на 5%.
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