В Перми резко подорожали похороны

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Клипарт. Магнитогорск, смерть, гробы, скорбь, похоронное дело, утрата
Средняя стоимость похорон в Перми составляет около 100 тысяч рублей Фото:

Средняя стоимость похорон в Перми выросла в два раза. Это связано с ростом стоимости транспортировки и цен на кладбищах, рассказали корреспонденту URA.RU в пермском ритуальном агентстве.

«Два-три года назад затраты на погребение составляли порядка 50-60 тысяч рублей, на подзахоронение — 15-20 тысяч рублей. Сейчас средняя стоимость похорон поднялась до 100 тысяч рублей, а подзахоронения — до 40 тысяч рублей. На это повлияло увеличение стоимости транспортировки и ценников кладбищ», — рассказали URA.RU в одном из агентств ритуальных услуг.

Транспортировка тела из морга до кладбища в Перми весной 2024 года стоила 10-11 тысяч рублей, а теперь достигла 14 тысяч рублей. За тот же период цены на гробы, кресты и венки выросли на 5%.

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Средняя стоимость похорон в Перми выросла в два раза. Это связано с ростом стоимости транспортировки и цен на кладбищах, рассказали корреспонденту URA.RU в пермском ритуальном агентстве. «Два-три года назад затраты на погребение составляли порядка 50-60 тысяч рублей, на подзахоронение — 15-20 тысяч рублей. Сейчас средняя стоимость похорон поднялась до 100 тысяч рублей, а подзахоронения — до 40 тысяч рублей. На это повлияло увеличение стоимости транспортировки и ценников кладбищ», — рассказали URA.RU в одном из агентств ритуальных услуг. Транспортировка тела из морга до кладбища в Перми весной 2024 года стоила 10-11 тысяч рублей, а теперь достигла 14 тысяч рублей. За тот же период цены на гробы, кресты и венки выросли на 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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