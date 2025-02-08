08 февраля 2025

В Свердловской области усилится оттепель из-за отсутствия ветра

Синоптик Пулин: солнце помешает ветру в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, снег, зима, парк, солнце
Оттепелей не будет на юго-западе Свердловской области Фото:

В Свердловской области 9 февраля ожидается ослабление ветра в связи с повышением температуры. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Февральское солнце уже в состоянии частично разрушить приземную инверсию (солнце поглощает ветер — прим. ред.), обусловленную влиянием антициклона. Без оттепелей останется юго-запад области. Здесь, впрочем, как по всей европейской территории страны, преобладает инверсионная облачность», — написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Аномальное тепло начало поступать эти утром. Температура в Свердловской области поднимется до +3 градусов, в Екатеринбурге до +1 градуса.

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В Свердловской области 9 февраля ожидается ослабление ветра в связи с повышением температуры. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Февральское солнце уже в состоянии частично разрушить приземную инверсию (солнце поглощает ветер — прим. ред.), обусловленную влиянием антициклона. Без оттепелей останется юго-запад области. Здесь, впрочем, как по всей европейской территории страны, преобладает инверсионная облачность», — написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Аномальное тепло начало поступать эти утром. Температура в Свердловской области поднимется до +3 градусов, в Екатеринбурге до +1 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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