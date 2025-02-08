В Свердловской области усилится оттепель из-за отсутствия ветра

В Свердловской области 9 февраля ожидается ослабление ветра в связи с повышением температуры. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Февральское солнце уже в состоянии частично разрушить приземную инверсию (солнце поглощает ветер — прим. ред.), обусловленную влиянием антициклона. Без оттепелей останется юго-запад области. Здесь, впрочем, как по всей европейской территории страны, преобладает инверсионная облачность», — написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Аномальное тепло начало поступать эти утром. Температура в Свердловской области поднимется до +3 градусов, в Екатеринбурге до +1 градуса.
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