Концерт звезды, салют и бесплатный вход: афиша фестиваля Grott Fest в Екатеринбурге

Впервые на фестивале Grott Fest в Екатеринбурге будет бесплатный вход
В конце фестиваля запустят салют
В Екатеринбурге пройдет Grott Fest, на котором выступит рэпер 9 Грамм. Гостям также обещают шоу, концерты, соревнования и салют в финале. Подробнее о предстоящем событии, на которое впервые не нужно покупать билет, — в афише URA.RU.

Главная сцена

Мероприятия на площадке стартуют с 13:30. Посетители смогут послушать исполнителей «Звук моего электричества», Ex.princess и Yan Mars. Специальный гость, рэпер 9 Грамм, выйдет к поклонникам в 18:00, а после — в 19:30 — прогремит салют.

Шале

Здесь с 12:00 пройдут соревнования радиоуправляемых моделек и по трюковому самокату, старт забега «На пределе». В 16:00 выступит атлет Федерации силового экстрима России Сергей Михайлев, который будет двигать технику. Через полчаса после этого гости увидят мото- и велошоу.

Ротонда

Эта точка будет интересна тем, кто любит наблюдать за фристайл-футболом и BMX-шоу от райдеров RCC Extreme. Старт событий — в 13:00.

Поляна

В этой части фестиваля проведут встречу с автогонщиком Сергеем Карякиным и будет представлена техника, участвовавшая в одном из самых престижных в мире ралли «Дакар». Всех желающих ждут в 12:00.

Парковка

Гостей ждет выставка тюнингованных автомобилей. Посмотреть на них можно весь фестиваль — вплоть до 18:00.

