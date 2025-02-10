Общежития в Новокольцовском сдались в эксплуатацию в 2022 году
Студенты Уральского Федерального Университета (УрФУ) пожаловались на состояние общежитий в Новокольцовском. В прачечных разбитая плитка, рассыпанный порошок и запах и пепел от сигарет, делятся студенты в соцсетях.
«В прачечных в новых общежитиях УрФУ в Новокольцовском царит беспорядок», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УрФУ. Ответ ожидается.
В прачечной общежития отвалилась плитка
На полу находят пепел от сигарет
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