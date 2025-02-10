10 февраля 2025

Студенты УрФУ жалуются на бардак в новых общежитиях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Общежития в Новокольцовском сдались в эксплуатацию в 2022 году
Общежития в Новокольцовском сдались в эксплуатацию в 2022 году Фото:

Студенты Уральского Федерального Университета (УрФУ) пожаловались на состояние общежитий в Новокольцовском. В прачечных разбитая плитка, рассыпанный порошок и запах и пепел от сигарет, делятся студенты в соцсетях.

«В прачечных в новых общежитиях УрФУ в Новокольцовском царит беспорядок», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УрФУ. Ответ ожидается.

В прачечной общежития отвалилась плитка
В прачечной общежития отвалилась плитка
Фото:
На полу находят пепел от сигарет
На полу находят пепел от сигарет
Фото:

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Студенты Уральского Федерального Университета (УрФУ) пожаловались на состояние общежитий в Новокольцовском. В прачечных разбитая плитка, рассыпанный порошок и запах и пепел от сигарет, делятся студенты в соцсетях. «В прачечных в новых общежитиях УрФУ в Новокольцовском царит беспорядок», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УрФУ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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