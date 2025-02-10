В Чердынском музее закрывают выставку «Легенды Перми Великой»

Музей в Чердыни закрывает популярную экспозицию «Легенды Перми Великой». На ее месте появится выставка, посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
«С 24 февраля для просмотра станет не доступен один из популярных залов. Пространство экспозиции „Легенды Перми Великой“ закрывается на демонтаж и последующее строительство выставки, посвященной 80-летию победы», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте».
Часть экспонатов при этом можно будет увидеть в других пространствах музея. Например, Евангелие в окладе переедет в Музей истории веры, а в экспозиции «На пороге новых открытий» вы сможете увидеть Сасанидские блюда и предметы из Волжской Булгарии. А иконы и печатные издания отправят в хранилище.
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