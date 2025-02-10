10 февраля 2025

В Чердынском музее закрывают выставку «Легенды Перми Великой»

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Выставка закрывается 23 февраля
Выставка закрывается 23 февраля Фото:

Музей в Чердыни закрывает популярную экспозицию «Легенды Перми Великой». На ее месте появится выставка, посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

«С 24 февраля для просмотра станет не доступен один из популярных залов. Пространство экспозиции „Легенды Перми Великой“ закрывается на демонтаж и последующее строительство выставки, посвященной 80-летию победы», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Часть экспонатов при этом можно будет увидеть в других пространствах музея. Например, Евангелие в окладе переедет в Музей истории веры, а в экспозиции «На пороге новых открытий» вы сможете увидеть Сасанидские блюда и предметы из Волжской Булгарии. А иконы и печатные издания отправят в хранилище.

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Музей в Чердыни закрывает популярную экспозицию «Легенды Перми Великой». На ее месте появится выставка, посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне. «С 24 февраля для просмотра станет не доступен один из популярных залов. Пространство экспозиции „Легенды Перми Великой“ закрывается на демонтаж и последующее строительство выставки, посвященной 80-летию победы», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Часть экспонатов при этом можно будет увидеть в других пространствах музея. Например, Евангелие в окладе переедет в Музей истории веры, а в экспозиции «На пороге новых открытий» вы сможете увидеть Сасанидские блюда и предметы из Волжской Булгарии. А иконы и печатные издания отправят в хранилище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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