В пермском отделении УЭБиПК появится новый руководитель

Новым начальником отделения УЭБиПК в УМВД по городу Перми станет Виталий Зобнин. Сейчас он возглавляет аналогичное отделение в Пермском муниципальном округе. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительном ведомстве.
«Майор Зобнин будет возглавлять отделение управления экономической безопасности и противодействия коррупции в УМВД по городу Перми. Считается, что он в ближайшее время перейдет на эту должность из Пермского муниципального округа. Салтыков давно хочет перевести Зобнина в пермское управление», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
Другой источник в правоохранительном ведомстве скептично настроен к назначению Зобнина, так как по его мнению это может не уложиться в интересы Вячеслава Еговцева, который в скором времени будет назначен руководителем краевого ГУ МВД. Он должен приступить к работе до конца февраля.
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