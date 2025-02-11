В пермском отделении УЭБиПК появится новый руководитель

Виталий Зобнин станет новым начальником отделения УЭБиПК УМВД Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Зобнин может возглавить отделение по борьбе с экономическими преступлениями в УМВД Перми
Виталий Зобнин может возглавить отделение по борьбе с экономическими преступлениями в УМВД Перми Фото:

Новым начальником отделения УЭБиПК в УМВД по городу Перми станет Виталий Зобнин. Сейчас он возглавляет аналогичное отделение в Пермском муниципальном округе. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительном ведомстве.

«Майор Зобнин будет возглавлять отделение управления экономической безопасности и противодействия коррупции в УМВД по городу Перми. Считается, что он в ближайшее время перейдет на эту должность из Пермского муниципального округа. Салтыков давно хочет перевести Зобнина в пермское управление», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Другой источник в правоохранительном ведомстве скептично настроен к назначению Зобнина, так как по его мнению это может не уложиться в интересы Вячеслава Еговцева, который в скором времени будет назначен руководителем краевого ГУ МВД. Он должен приступить к работе до конца февраля.

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Новым начальником отделения УЭБиПК в УМВД по городу Перми станет Виталий Зобнин. Сейчас он возглавляет аналогичное отделение в Пермском муниципальном округе. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительном ведомстве. «Майор Зобнин будет возглавлять отделение управления экономической безопасности и противодействия коррупции в УМВД по городу Перми. Считается, что он в ближайшее время перейдет на эту должность из Пермского муниципального округа. Салтыков давно хочет перевести Зобнина в пермское управление», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Другой источник в правоохранительном ведомстве скептично настроен к назначению Зобнина, так как по его мнению это может не уложиться в интересы Вячеслава Еговцева, который в скором времени будет назначен руководителем краевого ГУ МВД. Он должен приступить к работе до конца февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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