Бывший глава «АвтоВАЗа» раскрыл, вернутся ли ушедшие иностранные автопроизводители в Россию

Иностранные автомобильные бренды, покинувшие Россию после введения санкций, в итоге вернутся на российский рынок. Об этом он сообщил бывший глава «АвтоВАЗа» Бо Андерссон.
«Не могу предсказать точную дату их возвращения, но очевидно, что российский рынок слишком велик для того, чтобы его игнорировать, особенно в течение длительного периода времени», — сказал Андерссон в беседе с «Коммерсантом». Он подчеркнул, что интерес к России у большинства автокомпаний сохранился.
Кроме того, экс-руководитель «АвтоВАЗа» указал на сложности прогнозирования механизмов и сроков возвращения автобрендов. Он выразил мнение, что если какой-то бренд будет отсутствовать на российском рынке слишком долго, его место может занять более активный конкурент.
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