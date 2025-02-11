В Пермском крае начал распространяться вирус свиного гриппа

На территории Пермского края начал циркулировать вирус гриппа типа А (H1N1), который также называют свиным. Об этом сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт.
«В этом сезоне в Прикамье циркулирует вирус гриппа типа А (H1N1), также выявлено незначительное количество вирусов гриппа группы В», — пишет «КП Пермь» со ссылкой на Вольдшмидт. Эпидемиолог отметила, что грипп этих типов опасен осложнениями.
Ранее URA.RU рассказало, что свиной грипп передается воздушно-капельным путем, и его симптомы похожи на обычный грипп. По словам Вольдшмидт, пик заболеваемости настанет в конце феврале или начале марта.
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