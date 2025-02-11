11 февраля 2025

В Пермском крае начал распространяться вирус свиного гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Грипп типа А опасен осложнениями
Грипп типа А опасен осложнениями Фото:

На территории Пермского края начал циркулировать вирус гриппа типа А (H1N1), который также называют свиным. Об этом сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт.

«В этом сезоне в Прикамье циркулирует вирус гриппа типа А (H1N1), также выявлено незначительное количество вирусов гриппа группы В», — пишет «КП Пермь» со ссылкой на Вольдшмидт. Эпидемиолог отметила, что грипп этих типов опасен осложнениями.

Ранее URA.RU рассказало, что свиной грипп передается воздушно-капельным путем, и его симптомы похожи на обычный грипп. По словам Вольдшмидт, пик заболеваемости настанет в конце феврале или начале марта.

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На территории Пермского края начал циркулировать вирус гриппа типа А (H1N1), который также называют свиным. Об этом сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт. «В этом сезоне в Прикамье циркулирует вирус гриппа типа А (H1N1), также выявлено незначительное количество вирусов гриппа группы В», — пишет «КП Пермь» со ссылкой на Вольдшмидт. Эпидемиолог отметила, что грипп этих типов опасен осложнениями. Ранее URA.RU рассказало, что свиной грипп передается воздушно-капельным путем, и его симптомы похожи на обычный грипп. По словам Вольдшмидт, пик заболеваемости настанет в конце феврале или начале марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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