11 февраля 2025

Пермский эпидемиолог прогнозирует скачок заболеваемости гриппом

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Заболевших может стать больше
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В Пермском крае возможно увеличение количества заболевших гриппом. Пик заболеваемости прогнозируют на конец февраля и начало марта. Об этом рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмид.

«Так как мы наблюдаем прирост заболевших, то в конце февраля-начале марта ожидаем подъема заболеваемости. Затем ситуация пойдет на спад», — пишет «КП Пермь» со ссылкой на Вольдшмид.

Врач отметила, что сейчас заболевших меньше, по сравнению с 2024 годом. В основном пермяки болеют ОРВИ, которая не является гриппом. При этом Роспотребнадзор принимает необходимые меры. Так, чтобы снизить распространение инфекций, учащихся школ отправляют на дистант, а группы в детских садах закрывают на карантин.

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В Пермском крае возможно увеличение количества заболевших гриппом. Пик заболеваемости прогнозируют на конец февраля и начало марта. Об этом рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмид. «Так как мы наблюдаем прирост заболевших, то в конце февраля-начале марта ожидаем подъема заболеваемости. Затем ситуация пойдет на спад», — пишет «КП Пермь» со ссылкой на Вольдшмид. Врач отметила, что сейчас заболевших меньше, по сравнению с 2024 годом. В основном пермяки болеют ОРВИ, которая не является гриппом. При этом Роспотребнадзор принимает необходимые меры. Так, чтобы снизить распространение инфекций, учащихся школ отправляют на дистант, а группы в детских садах закрывают на карантин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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