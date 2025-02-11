Пермский эпидемиолог прогнозирует скачок заболеваемости гриппом

В Пермском крае возможно увеличение количества заболевших гриппом. Пик заболеваемости прогнозируют на конец февраля и начало марта. Об этом рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмид.
«Так как мы наблюдаем прирост заболевших, то в конце февраля-начале марта ожидаем подъема заболеваемости. Затем ситуация пойдет на спад», — пишет «КП Пермь» со ссылкой на Вольдшмид.
Врач отметила, что сейчас заболевших меньше, по сравнению с 2024 годом. В основном пермяки болеют ОРВИ, которая не является гриппом. При этом Роспотребнадзор принимает необходимые меры. Так, чтобы снизить распространение инфекций, учащихся школ отправляют на дистант, а группы в детских садах закрывают на карантин.
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