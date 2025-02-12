«Бред полный»: авторитет из Екатеринбурга высказался о своем деле. Видео

В деле арестованного свердловского авторитета Гасанова всплыли тюремные открытки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марселю Гасанову вменяют ст. 210.1 УК РФ
Марселю Гасанову вменяют ст. 210.1 УК РФ Фото:

В уголовном деле арестованного криминального авторитета из Екатеринбурга Марселя Гасанова есть тюремные открытки (возможно, в них содержатся сведения о его статусе в преступном мире). Он отрицает вину и считает, что дело против него сфабриковали, передает корреспондент URA.RU из зала Ленинского райсуда.

«Фальсификация. Нет ни свидетелей, ни потерпевших, никого. Просто открытки тюремные, лет 15 назад которые… И слова непонятного человека. В общем, бред полный», — высказался он перед оглашением вердикта.

О задержании Гасанова стало известно вечером 11 февраля. Силовики провели обыски в его доме и увезли в полицию. Ему вменили статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, Марсель обладает статусом «смотрящего». Сам он это опровергает. Суд отправил его за решетку до 9 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В уголовном деле арестованного криминального авторитета из Екатеринбурга Марселя Гасанова есть тюремные открытки (возможно, в них содержатся сведения о его статусе в преступном мире). Он отрицает вину и считает, что дело против него сфабриковали, передает корреспондент URA.RU из зала Ленинского райсуда. «Фальсификация. Нет ни свидетелей, ни потерпевших, никого. Просто открытки тюремные, лет 15 назад которые… И слова непонятного человека. В общем, бред полный», — высказался он перед оглашением вердикта. О задержании Гасанова стало известно вечером 11 февраля. Силовики провели обыски в его доме и увезли в полицию. Ему вменили статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, Марсель обладает статусом «смотрящего». Сам он это опровергает. Суд отправил его за решетку до 9 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...