В деле арестованного свердловского авторитета Гасанова всплыли тюремные открытки

Марселю Гасанову вменяют ст. 210.1 УК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU

В уголовном деле арестованного криминального авторитета из Екатеринбурга Марселя Гасанова есть тюремные открытки (возможно, в них содержатся сведения о его статусе в преступном мире). Он отрицает вину и считает, что дело против него сфабриковали, передает корреспондент URA.RU из зала Ленинского райсуда.

«Фальсификация. Нет ни свидетелей, ни потерпевших, никого. Просто открытки тюремные, лет 15 назад которые… И слова непонятного человека. В общем, бред полный», — высказался он перед оглашением вердикта.

О задержании Гасанова стало известно вечером 11 февраля. Силовики провели обыски в его доме и увезли в полицию. Ему вменили статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, Марсель обладает статусом «смотрящего». Сам он это опровергает. Суд отправил его за решетку до 9 апреля.