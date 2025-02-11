В ХМАО студенты жалуются на внезапное отключение воды в общежитии

Студенты ЮГУ (югорского госуниверситета) пожаловались на внезапное отключение холодной и горячей воды в общежитии. Об этом URA.RU рассказала одна из учащихся.
«В очередной раз отключили воду. Кто-то придет с пар, а кто-то с работы, а воды нет. И что делать, как это так? Банально даже в туалет не сходить», — объяснила собеседница.
По словам студентов, воду отключают довольно часто, причем без предупреждения. Причину отключения, а также время, которое учащиеся проведут без воды, студентам так же не сообщают.
Журналисту не удалось дозвониться в пресс-службу университета. На почту направлен официальный запрос, ответ ожидается.
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