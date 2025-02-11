11 февраля 2025

В ХМАО студенты жалуются на внезапное отключение воды в общежитии

© Служба новостей «URA.RU»
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Студентам ЮГУ без предупреждения отключают воду
Студентам ЮГУ без предупреждения отключают воду Фото:

Студенты ЮГУ (югорского госуниверситета) пожаловались на внезапное отключение холодной и горячей воды в общежитии. Об этом URA.RU рассказала одна из учащихся.

«В очередной раз отключили воду. Кто-то придет с пар, а кто-то с работы, а воды нет. И что делать, как это так? Банально даже в туалет не сходить», — объяснила собеседница.

По словам студентов, воду отключают довольно часто, причем без предупреждения. Причину отключения, а также время, которое учащиеся проведут без воды, студентам так же не сообщают.

Журналисту не удалось дозвониться в пресс-службу университета. На почту направлен официальный запрос, ответ ожидается.

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Студенты ЮГУ (югорского госуниверситета) пожаловались на внезапное отключение холодной и горячей воды в общежитии. Об этом URA.RU рассказала одна из учащихся. «В очередной раз отключили воду. Кто-то придет с пар, а кто-то с работы, а воды нет. И что делать, как это так? Банально даже в туалет не сходить», — объяснила собеседница. По словам студентов, воду отключают довольно часто, причем без предупреждения. Причину отключения, а также время, которое учащиеся проведут без воды, студентам так же не сообщают. Журналисту не удалось дозвониться в пресс-службу университета. На почту направлен официальный запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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