«Идут смотрины»: как арест поможет Марселю Гасанову стать лидером криминального мира России

Свердловского авторитета Гасанова прочат на место вора в законе Шакро Молодого

13 февраля 2025 в 16:53 Размер текста - 17 +

Арест и вероятный срок могут приблизить Гасанова к лидерству в преступном мире Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова Задержание и арест криминального авторитета Марселя Гасанова в Екатеринбурге может быть хорошо разыгранной партией, цель которой — занять место российского вора в законе №1 Шакро Молодого (Захарий Калашов). Необычной гипотезой, которую активно обсуждают в уголовных кругах, с URA.RU поделился осведомленный источник. «Затея с засадой Гасанова не просто так. Как известно, у главного криминального авторитета России — Шакро Молодого — большие проблемы со здоровьем. На его место идут смотрины. Один из кандидатов — Марсель, но ему не хватает престижа. Чтобы получить этот престиж и получить повышение в криминальной иерархии, Гасанову нужен строгач. Тогда у него будут все шансы занять лидирующее место в российском криминалитете», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что эти шансы Гасанову как раз дает статья 210.1 УК РФ, которую ему вменяют — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». «Были десятки поводов взять его по другим статьям, но взяли именно по „воровской“. Если он не пойдет в отрицалово, она откроет ему дорогу в большое криминальное будущее. Всем известно, что Гасанов живет по воровским принципам», — сказал инсайдер. Он допустил, что интересы Гасанова и интерес к нему силовиков могли стать совпадением. Если ранее авторитета упрекали в сотрудничестве с «погонами», то в последнее время он попал к правоохранителям на карандаш. В его доме не раз проводились обыски, его задерживали, а не так давно изъяли элитные иномарки. Сам Гасанов заявил URA.RU, что его арест связан с конфликтом с сотрудниками ОБОП. Все о последних событиях с криминальным авторитетом, — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержание и арест криминального авторитета Марселя Гасанова в Екатеринбурге может быть хорошо разыгранной партией, цель которой — занять место российского вора в законе №1 Шакро Молодого (Захарий Калашов). Необычной гипотезой, которую активно обсуждают в уголовных кругах, с URA.RU поделился осведомленный источник. «Затея с засадой Гасанова не просто так. Как известно, у главного криминального авторитета России — Шакро Молодого — большие проблемы со здоровьем. На его место идут смотрины. Один из кандидатов — Марсель, но ему не хватает престижа. Чтобы получить этот престиж и получить повышение в криминальной иерархии, Гасанову нужен строгач. Тогда у него будут все шансы занять лидирующее место в российском криминалитете», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что эти шансы Гасанову как раз дает статья 210.1 УК РФ, которую ему вменяют — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». «Были десятки поводов взять его по другим статьям, но взяли именно по „воровской“. Если он не пойдет в отрицалово, она откроет ему дорогу в большое криминальное будущее. Всем известно, что Гасанов живет по воровским принципам», — сказал инсайдер. Он допустил, что интересы Гасанова и интерес к нему силовиков могли стать совпадением. Если ранее авторитета упрекали в сотрудничестве с «погонами», то в последнее время он попал к правоохранителям на карандаш. В его доме не раз проводились обыски, его задерживали, а не так давно изъяли элитные иномарки. Сам Гасанов заявил URA.RU, что его арест связан с конфликтом с сотрудниками ОБОП. Все о последних событиях с криминальным авторитетом, — в сюжете агентства.