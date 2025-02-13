«Идут смотрины»: как арест поможет Марселю Гасанову стать лидером криминального мира России

Задержание и арест криминального авторитета Марселя Гасанова в Екатеринбурге может быть хорошо разыгранной партией, цель которой — занять место российского вора в законе №1 Шакро Молодого (Захарий Калашов). Необычной гипотезой, которую активно обсуждают в уголовных кругах, с URA.RU поделился осведомленный источник.
«Затея с засадой Гасанова не просто так. Как известно, у главного криминального авторитета России — Шакро Молодого — большие проблемы со здоровьем. На его место идут смотрины. Один из кандидатов — Марсель, но ему не хватает престижа. Чтобы получить этот престиж и получить повышение в криминальной иерархии, Гасанову нужен строгач. Тогда у него будут все шансы занять лидирующее место в российском криминалитете», — объяснил собеседник агентства.
Он добавил, что эти шансы Гасанову как раз дает статья 210.1 УК РФ, которую ему вменяют — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». «Были десятки поводов взять его по другим статьям, но взяли именно по „воровской“. Если он не пойдет в отрицалово, она откроет ему дорогу в большое криминальное будущее. Всем известно, что Гасанов живет по воровским принципам», — сказал инсайдер.
Он допустил, что интересы Гасанова и интерес к нему силовиков могли стать совпадением. Если ранее авторитета упрекали в сотрудничестве с «погонами», то в последнее время он попал к правоохранителям на карандаш. В его доме не раз проводились обыски, его задерживали, а не так давно изъяли элитные иномарки. Сам Гасанов заявил URA.RU, что его арест связан с конфликтом с сотрудниками ОБОП. Все о последних событиях с криминальным авторитетом, — в сюжете агентства.
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