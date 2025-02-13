Президент Путин поощрит челябинского водителя и коллектив научного института

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Президент поощрил южноуральцев (архивное фото)
Президент поощрил южноуральцев (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин поощрил водителя автомобиля Виктора Мальцева и коллектив ООО «Уральский научно-исследовательский институт строительных материалов» из Челябинской области. Об этом говорится в распоряжении главы государства на портале правовой информации.

«Объявить благодарность Президента Российской Федерации <…> Мальцеву Виктору Александровичу — водителю автомобиля общества с ограниченной ответственностью „Елена“, Челябинская область. За вклад в развитие строительной отрасли и достигнутые трудовые успехи объявить благодарность Президента Российской Федерации коллективам: <…> общества с ограниченной ответственностью „Уральский научно-исследовательский институт строительных материалов“», — говорится в распоряжении о поощрении, подписанном Путиным.

Президент ранее наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени машиниста экскаватора Петра Горбунова из Челябинской области. Горбунов является сотрудником ООО «Огнеупор».

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Президент России Владимир Путин поощрил водителя автомобиля Виктора Мальцева и коллектив ООО «Уральский научно-исследовательский институт строительных материалов» из Челябинской области. Об этом говорится в распоряжении главы государства на портале правовой информации. «Объявить благодарность Президента Российской Федерации <…> Мальцеву Виктору Александровичу — водителю автомобиля общества с ограниченной ответственностью „Елена“, Челябинская область. За вклад в развитие строительной отрасли и достигнутые трудовые успехи объявить благодарность Президента Российской Федерации коллективам: <…> общества с ограниченной ответственностью „Уральский научно-исследовательский институт строительных материалов“», — говорится в распоряжении о поощрении, подписанном Путиным. Президент ранее наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени машиниста экскаватора Петра Горбунова из Челябинской области. Горбунов является сотрудником ООО «Огнеупор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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