10 февраля 2025

Путин наградил орденом машиниста экскаватора Горбунова из Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Указ президента размещен на портале правовой информации
Указ президента размещен на портале правовой информации Фото:

Президент России Владимир Путин наградил машиниста экскаватора Петра Горбунова из Челябинской области медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в указе главы государства.

«Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени наградить Горбунова Петра Федоровича — машиниста экскаватора общества с ограниченной ответственностью „Огнеупор“, Челябинская область», — говорится в указе президента страны. Документ размещен на портале правовой информации.

Путин ранее объявил благодарность врачу из Челябинска Ирине Эйхенбаум. Она работает врачом в поликлинике частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница „РЖД-Медицина“», говорится в документе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин наградил машиниста экскаватора Петра Горбунова из Челябинской области медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в указе главы государства. «Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени наградить Горбунова Петра Федоровича — машиниста экскаватора общества с ограниченной ответственностью „Огнеупор“, Челябинская область», — говорится в указе президента страны. Документ размещен на портале правовой информации. Путин ранее объявил благодарность врачу из Челябинска Ирине Эйхенбаум. Она работает врачом в поликлинике частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница „РЖД-Медицина“», говорится в документе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...