Путин наградил орденом машиниста экскаватора Горбунова из Челябинской области

Президент России Владимир Путин наградил машиниста экскаватора Петра Горбунова из Челябинской области медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в указе главы государства.
«Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени наградить Горбунова Петра Федоровича — машиниста экскаватора общества с ограниченной ответственностью „Огнеупор“, Челябинская область», — говорится в указе президента страны. Документ размещен на портале правовой информации.
Путин ранее объявил благодарность врачу из Челябинска Ирине Эйхенбаум. Она работает врачом в поликлинике частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница „РЖД-Медицина“», говорится в документе.
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