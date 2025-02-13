13 февраля 2025

Пермская обанкротившаяся сеть аптек распродает остатки лекарств и оборудования

Оставшееся имущество пермской «Аптеки от склада» оценили в 215 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Сеть начала сворачивать деятельность осенью 2023 года
Сеть начала сворачивать деятельность осенью 2023 года Фото:

В Перми с молотка будет реализовано оставшееся имущество местной обанкротившейся сети «Аптека от склада». Торги объявили по нескольким лотам, общая стоимость которых превысила 215 млн рублей. Эта информация содержится в базе «Федресурса».

«Общая стоимость всех лотов превышает 215 миллионов рублей. Аукцион по одному из них проводится в закрытой форме из-за того, что содержит препараты, оборот которых ограничен. Кроме лекарств в состав лота вошли специализированные изделия: автомобильные аптечки, шприцы, маски, бахилы, массажеры и прочие товары. Начальная цена: 28,7 миллиона рублей», — указано в картотеке электронного реестра.

Также на торги выставили 22 лота с различным складским и производственным оборудованием, включая стеллажи, компьютеры и мебель. Стартовая цена — 182,1 млн рублей.

В прошлом году ООО «Годовалов» (бывшая головная организация сети) признали банкротом. Себя банкротами также объявили учредители общества Андрей Годовалов и Николай Шаврин. Предприниматели признавали за собой долги на суммы свыше 4 млрд рублей. Их имущество арестовали в конце 2023 года. По версии СКР, бывшие владельцы «Аптеки от склада» могли сокрыть порядка 233,5 млн рублей.

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В Перми с молотка будет реализовано оставшееся имущество местной обанкротившейся сети «Аптека от склада». Торги объявили по нескольким лотам, общая стоимость которых превысила 215 млн рублей. Эта информация содержится в базе «Федресурса». «Общая стоимость всех лотов превышает 215 миллионов рублей. Аукцион по одному из них проводится в закрытой форме из-за того, что содержит препараты, оборот которых ограничен. Кроме лекарств в состав лота вошли специализированные изделия: автомобильные аптечки, шприцы, маски, бахилы, массажеры и прочие товары. Начальная цена: 28,7 миллиона рублей», — указано в картотеке электронного реестра. Также на торги выставили 22 лота с различным складским и производственным оборудованием, включая стеллажи, компьютеры и мебель. Стартовая цена — 182,1 млн рублей. В прошлом году ООО «Годовалов» (бывшая головная организация сети) признали банкротом. Себя банкротами также объявили учредители общества Андрей Годовалов и Николай Шаврин. Предприниматели признавали за собой долги на суммы свыше 4 млрд рублей. Их имущество арестовали в конце 2023 года. По версии СКР, бывшие владельцы «Аптеки от склада» могли сокрыть порядка 233,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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