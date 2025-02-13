Пермского экс-депутата и его сына осудили за строительство дома для сирот

Бывшего депутата заксобрания Пермского края Виктора Плюснина, его сына Егора и предпринимателя Юрия Рогожникова осудили по делу о хищении денег при строительстве дома для сирот в Добрянке. Всех троих суд оставил на свободе и назначил им условные сроки.
«Плюснин получил шесть лет условно и испытательный срок в четыре года. Его сына Егора приговорили к пяти годам условного заключения и четырем годам испытательного срока. Бизнесмен Рогожников осужден на четыре года условно и испытательный срок в три года», — сообщает Properm из зала суда.
Все трое признаны виновными в отмывании денег и мошенничестве в особо крупном размере. Плюснин руководил частной стройкой дома для сирот в Добрянке. Там должны были разместиться 400 человек. Во время строительства из бюджета региона было похищено 300,1 млн рублей. Еще 37,9 млн рублей было отмыто при закупке стройматериалов.
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