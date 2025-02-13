13 февраля 2025

Пермского экс-депутата и его сына осудили за строительство дома для сирот

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Виктору Плюснину огласили приговор
Виктору Плюснину огласили приговор Фото:

Бывшего депутата заксобрания Пермского края Виктора Плюснина, его сына Егора и предпринимателя Юрия Рогожникова осудили по делу о хищении денег при строительстве дома для сирот в Добрянке. Всех троих суд оставил на свободе и назначил им условные сроки.

«Плюснин получил шесть лет условно и испытательный срок в четыре года. Его сына Егора приговорили к пяти годам условного заключения и четырем годам испытательного срока. Бизнесмен Рогожников осужден на четыре года условно и испытательный срок в три года», — сообщает Properm из зала суда.

Все трое признаны виновными в отмывании денег и мошенничестве в особо крупном размере. Плюснин руководил частной стройкой дома для сирот в Добрянке. Там должны были разместиться 400 человек. Во время строительства из бюджета региона было похищено 300,1 млн рублей. Еще 37,9 млн рублей было отмыто при закупке стройматериалов.

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Бывшего депутата заксобрания Пермского края Виктора Плюснина, его сына Егора и предпринимателя Юрия Рогожникова осудили по делу о хищении денег при строительстве дома для сирот в Добрянке. Всех троих суд оставил на свободе и назначил им условные сроки. «Плюснин получил шесть лет условно и испытательный срок в четыре года. Его сына Егора приговорили к пяти годам условного заключения и четырем годам испытательного срока. Бизнесмен Рогожников осужден на четыре года условно и испытательный срок в три года», — сообщает Properm из зала суда. Все трое признаны виновными в отмывании денег и мошенничестве в особо крупном размере. Плюснин руководил частной стройкой дома для сирот в Добрянке. Там должны были разместиться 400 человек. Во время строительства из бюджета региона было похищено 300,1 млн рублей. Еще 37,9 млн рублей было отмыто при закупке стройматериалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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