На Московском скоростном диаметре ввели платный проезд с 15 февраля

С 15 февраля 2025 года на Московском скоростном диаметре (МСД) будут действовать новые правила проезда в периоды пиковой загрузки дорожной сети. Об этом сообщается на официальном сайте МСД. Изменения введены в связи с увеличением трафика на трассе и направлены на оптимизацию движения, обеспечивая эффективное соединение районов Москвы с федеральными трассами.
«С 15 февраля будут изменены правила проезда по МСД только в критически загруженные часы. Нововведения связаны с растущей загруженностью трассы и необходимы для того, чтобы обеспечить жителям прогнозируемую, быструю и прямую связь между районами Москвы и федеральными трассами», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС. Уточняется, что тарифы на проезд могут быть скорректированы в случае, если уровень загруженности магистралей достигнет отметки в 6-7 баллов согласно оценкам сервиса «Яндекс.Пробки».
В рамках новых правил МСД разделен на девять участков, каждый из которых имеет свои тарифы за проезд. Стоимость проезда на каждом из участков дороги установлена в размере пяти рублей. Начиная с 2023 года автомобилисты обязаны уплачивать 950 рублей за суточный проезд по магистральным сетям дорог. По статистике, в среднем каждый водитель проезжает через три таких участка, что в сумме составляет 15 рублей за всю поездку. Собранные средства за проезд по данным магистралям будут использоваться для развития и строительства новых транспортных объектов инфраструктуры.
Счет за проезд по МСД будет выставлен в мобильном приложении «Парковки России» в течение пяти дней после совершения поездки. Кроме того, водители смогут оплатить проезд через официальный сайт Msd.mos.ru, портал «Госуслуги» или через внешние сервисы, такие как мобильные приложения банков, при условии предоставления данных о транспортном средстве. Участники каршеринга могут вносить плату за использование дороги непосредственно через сервисы, которыми они пользуются.
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