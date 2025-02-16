FT раскрыла неприятный нюанс соглашений Киева и США по полезным ископаемым

Украина недовольна деталями соглашения с США о предоставлении им доступа к редкоземельным металлам. Это связано с тем, что договоренности не включают обязательства Штатов по дальнейшей военной поддержке для Киева. Об этом сообщили в британских СМИ.
«В соглашении, предложенном [президентом США Дональдом] Трампом и заключенном [главой Минфина США Скоттом] Бессентом, говорилось только о том, что США получат украинские ресурсы в обмен на оказанную ранее военную помощь, и не содержалось никаких предложений о подобной помощи в будущем», — сообщили в Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с документом. Отмечается, что украинская сторона будет стремится к заключению более выгодных для себя условий соглашения.
Лидер Украины Владимир Зеленский выразил свои опасения по поводу текущих условий соглашения. Он отметил, что договоренность в нынешнем виде не соответствует интересам суверенной Украины и подчеркнул необходимость пересмотра условий. Также Киев не доволен тем, что все вопросы и споры по редкоземельным украинским ресурсам будут решаться в судах штата Нью-Йорк, ведь они, по мнению украинских властей, не обладают необходимой компетенцией.
Ранее Трамп заявил, что желает получить полезные ископаемые — титан, уран, литий, а также нефть и газ, находящиеся на территории Украины. В обмен на них американский президент якобы готов продолжать военную помощь. Сначала Зеленский согласился на это, однако позже, когда ему было предложено подписать документ о предоставлении США доступа к 50% украинских ресурсов, отказался, назвав условия невыгодными для Киева.
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