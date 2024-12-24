В ЦБ готовят новую платформу по контролю за переводами россиян

Центральный банк России и Росфинмониторинг создает платформу для выявления граждан — дропов, через карты которых проходят сомнительные операции. Информацию о таких людях будут централизованно передавать в кредитные организации для блокировки активности. Об этом заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.
«Система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов. Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы», — рассказал РБК Богдан Шабля.
Через дропперов, предоставляющих карты для обналичивания денег или незаконных операций, могут проходить финансы для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников и других сайтов. Шабля пояснил изданию, что ЦБ уже наладил с отдельными кредитными организациями механизмы контроля за транзакциями.
В сентябре вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что нужно ввести ответственность для дропперов, передает RT. По его словам, в базе, которую ведет Центробанк, уже зарегистрированы десятки тысяч счетов.
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