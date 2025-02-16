16 февраля 2025

Госэкспертиза одобрила расширение еще 13 километров челябинской трассы М-5. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Госэкспертиза одобрила расширение трассы М-5 в Саткинском районе
Госэкспертиза одобрила расширение трассы М-5 в Саткинском районе Фото:

Госэкспертиза одобрила расширение 13 километров трассы М-5 в Челябинской области до четырех полос. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», речь идет о дороге в Саткинском районе.

«Получено положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту капитального ремонта на трех участках км 1670 — 1690. Все участки расположены в Саткинском районе», — сообщили URA.RU в управлении.

Проект предполагает расширение до четырех полос участков вблизи Бакала: с км 1675 по км 1679, с км 1679 по км 1687 и с км 1687+371 по км 1687+1050. Как отметил глава управления Владимир Муравьев, проект позволит сократить время в пути и увеличит безопасность участников движения.

Ранее в управлении сообщали URA.RU, что проекты по данным участкам находятся в процессе прохождения экспертизы. Всего в регионе запланировано расширение 86 километров трассы М-5.

Госэкспертиза одобрила капремонт на трех участках трассы М-5 в Саткинском районе
Госэкспертиза одобрила капремонт на трех участках трассы М-5 в Саткинском районе
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Госэкспертиза одобрила расширение 13 километров трассы М-5 в Челябинской области до четырех полос. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», речь идет о дороге в Саткинском районе. «Получено положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту капитального ремонта на трех участках км 1670 — 1690. Все участки расположены в Саткинском районе», — сообщили URA.RU в управлении. Проект предполагает расширение до четырех полос участков вблизи Бакала: с км 1675 по км 1679, с км 1679 по км 1687 и с км 1687+371 по км 1687+1050. Как отметил глава управления Владимир Муравьев, проект позволит сократить время в пути и увеличит безопасность участников движения. Ранее в управлении сообщали URA.RU, что проекты по данным участкам находятся в процессе прохождения экспертизы. Всего в регионе запланировано расширение 86 километров трассы М-5.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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