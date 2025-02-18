18 февраля 2025

Жители ХМАО отказываются покупать билеты на «блатной» концерт «Бутырки»

Концерт «Бутырки» в Сургуте рискует пройти в полупустом зале
© Служба новостей «URA.RU»
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Билеты на концерт «Бутырки» в Сургуте плохо продаются
Билеты на концерт «Бутырки» в Сургуте плохо продаются Фото:
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Селебрити едут на гастроли в ХМАО

Сургутяне не спешат покупать билеты на концерт (18+) группы «Бутырка», известной «блатными» песнями. За две недели до выступления половина мест в зале еще не заняты.

«Количество свободных мест (в сумме): 282», — следует из данных, опубликованных на сайте сервиса по продаже билетов. Сам зал рассчитан на более пятисот мест. А вот в Нижневартовске ситуация обстоит иначе: билеты на концерт «Бутырки» оказались практически распроданы.

При полном аншлаге в Сургуте выйдет на сцену Anna Asti. Незадолго до гастролей концерт поп-звезды отменили в Ханты-Мансийске. Оказалось, на площадке, где должна была выступить певица, в это время будет проходить Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта среди ветеранов СВО. Однако организаторы предложили фанатам обменять билеты на концерт в Сургуте.

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Сургутяне не спешат покупать билеты на концерт (18+) группы «Бутырка», известной «блатными» песнями. За две недели до выступления половина мест в зале еще не заняты. «Количество свободных мест (в сумме): 282», — следует из данных, опубликованных на сайте сервиса по продаже билетов. Сам зал рассчитан на более пятисот мест. А вот в Нижневартовске ситуация обстоит иначе: билеты на концерт «Бутырки» оказались практически распроданы. При полном аншлаге в Сургуте выйдет на сцену Anna Asti. Незадолго до гастролей концерт поп-звезды отменили в Ханты-Мансийске. Оказалось, на площадке, где должна была выступить певица, в это время будет проходить Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта среди ветеранов СВО. Однако организаторы предложили фанатам обменять билеты на концерт в Сургуте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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