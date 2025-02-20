Хирурги выполнили необычную операцию 75-летней свердловчанке. Фото

Хирурги удалили объемную лимфому щитовидной железы 75-летней свердловчанке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, хирургия, операция, медицина, хирург, медицинская одежда, хирургическая операция, нейрохирургия
Медики спасли 75-летнюю пациентку (архивное фото) Фото:

Свердловские врачи успешно удалили 75-летней пациентке объемную лимфому щитовидной железы, применив необычную трахеостомию для подключения к ИВЛ. Сейчас пациентка проходит комплексное лечение для закрепления противоопухолевого эффекта. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Успех вмешательства зависел от того, смогут ли врачи подключить пациентку к аппарату ИВЛ: опухоль настолько изменила анатомию трахеи, что сделать трахеостомию стандартным способом было невозможно. Единственным решением была установка трубки в нижнюю часть трахеи. Оперировал женщину главный внештатный специалист регионального минздрава по организации неотложной хирургической помощи, хирург Территориального центра медицины катастроф Илья Ауздайчер, который приехал, чтобы помочь коллегам в спасении пациентки. Ассистировал доктору заведующий хирургическим отделением Североуральской ЦГБ Артем Ходыка», — отметили в ДИПе.

Свердловчанка, испытывавшая проблемы с глотанием и дыханием во время протезирования зубов, была направлена к другим специалистам, которые выявили у нее опухоль, сдавливающую трахею и пищевод. Диагноз — лимфома щитовидной железы был подтвержден КТ и гистологическим анализом. После экстренной операции и курса химиотерапии состояние пациентки значительно улучшилось, она дышит самостоятельно и продолжает лечение.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские врачи успешно удалили 75-летней пациентке объемную лимфому щитовидной железы, применив необычную трахеостомию для подключения к ИВЛ. Сейчас пациентка проходит комплексное лечение для закрепления противоопухолевого эффекта. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Успех вмешательства зависел от того, смогут ли врачи подключить пациентку к аппарату ИВЛ: опухоль настолько изменила анатомию трахеи, что сделать трахеостомию стандартным способом было невозможно. Единственным решением была установка трубки в нижнюю часть трахеи. Оперировал женщину главный внештатный специалист регионального минздрава по организации неотложной хирургической помощи, хирург Территориального центра медицины катастроф Илья Ауздайчер, который приехал, чтобы помочь коллегам в спасении пациентки. Ассистировал доктору заведующий хирургическим отделением Североуральской ЦГБ Артем Ходыка», — отметили в ДИПе. Свердловчанка, испытывавшая проблемы с глотанием и дыханием во время протезирования зубов, была направлена к другим специалистам, которые выявили у нее опухоль, сдавливающую трахею и пищевод. Диагноз — лимфома щитовидной железы был подтвержден КТ и гистологическим анализом. После экстренной операции и курса химиотерапии состояние пациентки значительно улучшилось, она дышит самостоятельно и продолжает лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...