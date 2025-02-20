Свердловские врачи успешно удалили 75-летней пациентке объемную лимфому щитовидной железы, применив необычную трахеостомию для подключения к ИВЛ. Сейчас пациентка проходит комплексное лечение для закрепления противоопухолевого эффекта. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Успех вмешательства зависел от того, смогут ли врачи подключить пациентку к аппарату ИВЛ: опухоль настолько изменила анатомию трахеи, что сделать трахеостомию стандартным способом было невозможно. Единственным решением была установка трубки в нижнюю часть трахеи. Оперировал женщину главный внештатный специалист регионального минздрава по организации неотложной хирургической помощи, хирург Территориального центра медицины катастроф Илья Ауздайчер, который приехал, чтобы помочь коллегам в спасении пациентки. Ассистировал доктору заведующий хирургическим отделением Североуральской ЦГБ Артем Ходыка», — отметили в ДИПе.
Свердловчанка, испытывавшая проблемы с глотанием и дыханием во время протезирования зубов, была направлена к другим специалистам, которые выявили у нее опухоль, сдавливающую трахею и пищевод. Диагноз — лимфома щитовидной железы был подтвержден КТ и гистологическим анализом. После экстренной операции и курса химиотерапии состояние пациентки значительно улучшилось, она дышит самостоятельно и продолжает лечение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!