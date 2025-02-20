20 февраля 2025

Жога посетил в Челябинске новый памятник «Защитникам Отечества». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жога посетил памятник в завершении объезда по Челябинску
Жога посетил памятник в завершении объезда по Челябинску Фото:

Полпред президента в УрФО Артем Жога в рамках визита в Челябинск 21 февраля посетил памятник «Защитникам Отечества», открытый в 2024 году на Бульваре Славы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«После осмотра новой системы водоочистки и завода „Синара“ Алексей Текслер и Артем Жога отправились к новому памятнику», — передает корреспондент. Мемориал представляет собой гранитную стелу, на двух гранях которой можно увидеть рельефы с видами современного Челябинска и солдат в окружении техники. Рядом возвышается бронзовая скульптурная композиция, изображающая бойца и девушку

Открытие нового памятника «Защитникам Отечества» на Бульваре Славы состоялось 6 апреля. Тогда во время торжественной речи глава региона Алексей Текслер не сдержал слез.

Полпред Жога оценил памятник, возведенный в Челябинске в 2024 году
Полпред Жога оценил памятник, возведенный в Челябинске в 2024 году
Фото:

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Полпред президента в УрФО Артем Жога в рамках визита в Челябинск 21 февраля посетил памятник «Защитникам Отечества», открытый в 2024 году на Бульваре Славы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «После осмотра новой системы водоочистки и завода „Синара“ Алексей Текслер и Артем Жога отправились к новому памятнику», — передает корреспондент. Мемориал представляет собой гранитную стелу, на двух гранях которой можно увидеть рельефы с видами современного Челябинска и солдат в окружении техники. Рядом возвышается бронзовая скульптурная композиция, изображающая бойца и девушку Открытие нового памятника «Защитникам Отечества» на Бульваре Славы состоялось 6 апреля. Тогда во время торжественной речи глава региона Алексей Текслер не сдержал слез.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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