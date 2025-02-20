Полпред президента в УрФО Артем Жога в рамках визита в Челябинск 21 февраля посетил памятник «Защитникам Отечества», открытый в 2024 году на Бульваре Славы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«После осмотра новой системы водоочистки и завода „Синара“ Алексей Текслер и Артем Жога отправились к новому памятнику», — передает корреспондент. Мемориал представляет собой гранитную стелу, на двух гранях которой можно увидеть рельефы с видами современного Челябинска и солдат в окружении техники. Рядом возвышается бронзовая скульптурная композиция, изображающая бойца и девушку
Открытие нового памятника «Защитникам Отечества» на Бульваре Славы состоялось 6 апреля. Тогда во время торжественной речи глава региона Алексей Текслер не сдержал слез.
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