Военкоры сообщили об ударе «Искандером» по стратегическому мосту, который использует НАТО

Российские военкоры сообщают об ударе «Искандерами» по стратегическому мосту в Одессе, который Украина использовала для логистики, через него, в том числе, проходила и техника НАТО. Об этом, в частности, сообщает telegram-канал «Дневник Десантника». В Минобороны РФ официально не подтверждали эту информацию.
«В Затоке Одесской области ударами ОТРК Искандер-М поврежден мост через Днестровский лиман. Мост является стратегически важным объектом для транспортных поставок ВСУ», — передает telegram-канал. Учитывая стратегическое значение моста для украинской армии в плане транспортных поставок, его уничтожение может серьезно затруднить логистику ВСУ, отмечается на канале.
Также, согласно информации из телеграм-канала военкора Бориса Рожина, минувшей ночью российские вооруженные силы снова атаковали объекты на Украине, связанные с энергетической системой и военной инфраструктурой противника. «В результате атак критически нарушены энергоснабжение, транспортные потоки и военное снабжение противника», — писал Рожин.
URA.RU направило запрос в Минобороны для подтверждения информации. Ответ ожидается.
В Минобороны пока не подтверждали удар «Искандерами». Однако они отметили, что за неделю боев в зоне СВО ВСУ потеряли свыше 1100 солдат, шесть танков, включая два танка «Leopard», более десятка БМП и другой техники. Также были поражены два склада боеприпасов.
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