Путин сделал генералом сына свердловского министра Учайкиной

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Открытие спортивного фестиваля силы и мужества для ветеранов специальной военной операции и членов их семей «Время СВОих». Екатеринбург , учайкина светлана
Сын Светланы Учайкиной работает в Донецке Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции главе донецкого СКР Роману Кашину — сыну министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить высшее спецзвание генерал-майора юстиции… Кашину Роману Сергеевичу», — говорится в документе.

Кашин трудился в органах прокуратуры и СК. В 2015-м стал замначальника Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. СУ СК в Донецке Кашин возглавил в 2022-м. Награжден медалями «За безупречную службу» II и III степеней.

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Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции главе донецкого СКР Роману Кашину — сыну министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить высшее спецзвание генерал-майора юстиции… Кашину Роману Сергеевичу», — говорится в документе. Кашин трудился в органах прокуратуры и СК. В 2015-м стал замначальника Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. СУ СК в Донецке Кашин возглавил в 2022-м. Награжден медалями «За безупречную службу» II и III степеней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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