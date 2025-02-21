Путин сделал генералом сына свердловского министра Учайкиной

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции главе донецкого СКР Роману Кашину — сыну министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить высшее спецзвание генерал-майора юстиции… Кашину Роману Сергеевичу», — говорится в документе.
Кашин трудился в органах прокуратуры и СК. В 2015-м стал замначальника Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. СУ СК в Донецке Кашин возглавил в 2022-м. Награжден медалями «За безупречную службу» II и III степеней.
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